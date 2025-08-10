Переговоры Путина и Трампа - кто будет участвовать

Встреча на Аляске — кто из политиков будет помогать Трампу
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Франции Эммануэль Макрон будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились оставаться в тесном контакте.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.
Стармер созвонился с Макроном — что обсудили
Как сообщается, 9 августа Стармер провел телефонный разговор с Макроном.
"Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа", — говорится в сообщении.
В частности, Стармер и Макрон приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России.
"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", — сообщает канцелярия Стармера.
Напомним, Трамп сообщил в соцсетях, что уже 15 августа у него будет встреча с Путиным в американском штате Аляска. Вскоре помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил анонс встречи, отметив, что одной из тем переговоров будет война в Украине.
Также Трамп заявлял, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.
В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Зеленского в вопросе территорий. Политик отметил, что считает позицию Владимира Зеленского правильной.
Также стало известно, будет ли Зеленский на Аляске.
