Переговоры Путина и Трампа - кто будет участвовать

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Франции Эммануэль Макрон будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились оставаться в тесном контакте.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.

Как сообщается, 9 августа Стармер провел телефонный разговор с Макроном.

"Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа", — говорится в сообщении.

В частности, Стармер и Макрон приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России.

"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", — сообщает канцелярия Стармера.

Напомним, Трамп сообщил в соцсетях, что уже 15 августа у него будет встреча с Путиным в американском штате Аляска. Вскоре помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил анонс встречи, отметив, что одной из тем переговоров будет война в Украине.

Также Трамп заявлял, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Зеленского в вопросе территорий. Политик отметил, что считает позицию Владимира Зеленского правильной.

Также стало известно, будет ли Зеленский на Аляске.