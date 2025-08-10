Напередодні саміту Путіна із Трампом Джонсон підтримав Зеленського

Борис Джонсон. Фото: Reuters

На тлі інформації про можливий саміт між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку президенту України. Політик зазначив, що вважає позицію Володимира Зеленського правильною.

Відповідний допис він розмістив у соцмережі Х 9 серпня.

This is quite right https://t.co/tNGIGXzSBS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 9, 2025

Як Борис Джонсон підтримав президента України

Британський політик зробив репост допису, в якому Зеленський наголошує, що війна не може завершитися без узгодження всіх питань з Україною, а будь-які рішення, які не відповідатимуть інтересам українців, називає мертвонародженими. Джонсон розмістив цей допис із лаконічним коментарем: "Це абсолютно правильно".

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Не виключається, що до саміту долучиться і президент України Володимир Зеленський.

Також ми повідомляли, що напередодні саміту Трампа й Путіна представники США, України та декількох європейських країн можуть зустрітися, аби обговорити питання щодо завершення війни. Зустріч планують провести у Великій Британії.