Накануне саммита Путина с Трампом Джонсон поддержал Зеленского

Борис Джонсон. Фото: Reuters

На фоне информации о возможном саммите между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку президенту Украины. Политик отметил, что считает позицию Владимира Зеленского правильной.

Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х 9 августа.

This is quite right https://t.co/tNGIGXzSBS - Boris Johnson (@BorisJohnson) August 9, 2025

Как Борис Джонсон поддержал президента Украины

Британский политик сделал репост сообщения, в котором Зеленский отмечает, что война не может завершиться без согласования всех вопросов с Украиной, а любые решения, которые не будут отвечать интересам украинцев, называет мертворожденными. Джонсон разместил это сообщение с лаконичным комментарием: "Это абсолютно правильно".

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Не исключается, что к саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что накануне саммита Трампа и Путина представители США, Украины и нескольких европейских стран могут встретиться, чтобы обсудить вопрос касательно завершения войны. Встречу планируют провести в Великобритании.