Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Абсолютно правильно — Джонсон на фоне разговоров о переговорах

Абсолютно правильно — Джонсон на фоне разговоров о переговорах

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 00:27
Накануне саммита Путина с Трампом Джонсон поддержал Зеленского
Борис Джонсон. Фото: Reuters

На фоне информации о возможном саммите между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку президенту Украины. Политик отметил, что считает позицию Владимира Зеленского правильной.

Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х 9 августа.

Реклама
Читайте также:

Как Борис Джонсон поддержал президента Украины

Британский политик сделал репост сообщения, в котором Зеленский отмечает, что война не может завершиться без согласования всех вопросов с Украиной, а любые решения, которые не будут отвечать интересам украинцев, называет мертворожденными. Джонсон разместил это сообщение с лаконичным комментарием: "Это абсолютно правильно".

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Не исключается, что к саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что накануне саммита Трампа и Путина представители США, Украины и нескольких европейских стран могут встретиться, чтобы обсудить вопрос касательно завершения войны. Встречу планируют провести в Великобритании.

Владимир Зеленский США Великобритания Борис Джонсон война в Украине Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации