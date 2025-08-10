Накануне саммита Путина с Трампом Джонсон поддержал Зеленского

Абсолютно правильно — Джонсон на фоне разговоров о переговорах
На фоне информации о возможном саммите между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку президенту Украины. Политик отметил, что считает позицию Владимира Зеленского правильной.
Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х 9 августа.
This is quite right https://t.co/tNGIGXzSBS- Boris Johnson (@BorisJohnson) August 9, 2025
Как Борис Джонсон поддержал президента Украины
Британский политик сделал репост сообщения, в котором Зеленский отмечает, что война не может завершиться без согласования всех вопросов с Украиной, а любые решения, которые не будут отвечать интересам украинцев, называет мертворожденными. Джонсон разместил это сообщение с лаконичным комментарием: "Это абсолютно правильно".
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Не исключается, что к саммиту присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы сообщали, что накануне саммита Трампа и Путина представители США, Украины и нескольких европейских стран могут встретиться, чтобы обсудить вопрос касательно завершения войны. Встречу планируют провести в Великобритании.
