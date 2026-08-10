Мобилизация женщин без детей: на сайте Кабмина зарегистрирована петиция

Женщины в армии. Фото: Генштаб ВСУ

На сайте Кабинета министров зарегистрирована петиция с предложением распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей. Автор обращения считает, что это позволит более равномерно распределить обязанности по защите государства и увеличить мобилизационный ресурс. При этом предлагается оставить исключения для гражданок, имеющих медицинские или иные законные основания для отсрочки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт правительства.

Петиция на сайте Кабмина. Фото: скриншот

Новые правила мобилизации: на сайте Кабмина предложили призывать женщин без детей

Автором является Станислав Русин. В петиции отмечается, что во время полномасштабной войны основное бремя военной службы несут мужчины. Автор обращения подчеркивает, что миллионы мужчин также имеют ограничения на свободное передвижение и находятся под угрозой мобилизации.

В то же время в петиции предлагается сохранить особые гарантии для женщин, воспитывающих детей, с учетом их обязанностей, связанных с рождением, воспитанием и уходом за детьми.

Отдельно автор обращения поднимает вопрос о женщинах без детей. По его мнению, трудоспособные гражданки этой категории могли бы подлежать военной обязанности наравне с другими гражданами, если у них нет законных оснований для отсрочки.

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По состоянию на 12:00 петиция набрала 0 голосов из 25 тысяч необходимых.

Отметим, что регистрация петиции не означает автоматического введения мобилизации женщин без детей — для этого необходимы соответствующие законодательные решения.

Как писали Новини.LIVE, в Украине зарегистрировали петицию с предложением снизить предельный мобилизационный возраст с 60 до 55 лет. Авторы обращения считают, что это может повысить эффективность комплектования войск и сохранить опытных специалистов в гражданском секторе. Также предлагается разрешить военнослужащим после 55 лет увольняться со службы по собственному желанию.

Кроме того, в Украине предлагают обязать водителей электросамокатов, моноколес и подобного транспорта иметь водительское удостоверение. Автор петиции объясняет эту инициативу необходимостью сократить количество ДТП и травм, связанных с нарушениями правил пользователями такого транспорта. Среди проблем она называет езду по пешеходным зонам, выезд на проезжую часть и перевозку нескольких человек на одном электросамокате.