Мобилизация женщин без детей: на сайте Кабмина зарегистрирована петиция

Женщин без детей предлагают приравнять к мужчинам в плане военной обязанности: петиция
На сайте Кабинета министров зарегистрирована петиция с предложением распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей. Автор обращения считает, что это позволит более равномерно распределить обязанности по защите государства и увеличить мобилизационный ресурс. При этом предлагается оставить исключения для гражданок, имеющих медицинские или иные законные основания для отсрочки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт правительства.
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Автором является Станислав Русин. В петиции отмечается, что во время полномасштабной войны основное бремя военной службы несут мужчины. Автор обращения подчеркивает, что миллионы мужчин также имеют ограничения на свободное передвижение и находятся под угрозой мобилизации.
В то же время в петиции предлагается сохранить особые гарантии для женщин, воспитывающих детей, с учетом их обязанностей, связанных с рождением, воспитанием и уходом за детьми.
Отдельно автор обращения поднимает вопрос о женщинах без детей. По его мнению, трудоспособные гражданки этой категории могли бы подлежать военной обязанности наравне с другими гражданами, если у них нет законных оснований для отсрочки.
Автор петиции призывает Кабмин и Верховную Раду разработать соответствующие изменения в законодательство.
По состоянию на 12:00 петиция набрала 0 голосов из 25 тысяч необходимых.
Отметим, что регистрация петиции не означает автоматического введения мобилизации женщин без детей — для этого необходимы соответствующие законодательные решения.
Как писали Новини.LIVE, в Украине зарегистрировали петицию с предложением снизить предельный мобилизационный возраст с 60 до 55 лет. Авторы обращения считают, что это может повысить эффективность комплектования войск и сохранить опытных специалистов в гражданском секторе. Также предлагается разрешить военнослужащим после 55 лет увольняться со службы по собственному желанию.
Кроме того, в Украине предлагают обязать водителей электросамокатов, моноколес и подобного транспорта иметь водительское удостоверение. Автор петиции объясняет эту инициативу необходимостью сократить количество ДТП и травм, связанных с нарушениями правил пользователями такого транспорта. Среди проблем она называет езду по пешеходным зонам, выезд на проезжую часть и перевозку нескольких человек на одном электросамокате.