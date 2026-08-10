Командир РДК Денис Капустин. Фото: кадр из видео

Юридически мобилизация в России не прекращалась, однако очередной полномасштабный этап принудительного призыва в армию начнется после 20 сентября, когда завершится политический избирательный процесс. Из-за острой нехватки пехоты и отсутствия успехов на фронте облавы впервые могут охватить крупные города с населением более миллиона человек.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин.

Россия готовится к новой волне мобилизации и может силой забирать граждан на войну

Как заявил командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, оперативная информация изнутри страны свидетельствует о высоком уровне тревожности среди населения. Люди пытаются уехать за границу, оформить фиктивную инвалидность через связи в армейских кругах или приобрести отсрочку, тогда как часть россиян традиционно полагается на удачу.

"Объективно, все рассчитывают на то, что после 20 сентября, после парламентских выборов, наступит определенная фаза полноценной мобилизации в РФ. Кто-то готовится как может, кто-то купил инвалидность у друзей в армии, кто-то купил себе отсрочку, кто-то банально собирается уехать. Кто-то, конечно, надеется на наше российское «авось», как всегда. Но, объективно, все люди к этому готовятся, потому что понятно, что на фронте каких-либо прорывов, успехов нет. Рассказывать о каких-то общественных победах не получается", — заявил Денис Капустин.

Глава РДК подчеркнул, что с юридической точки зрения процесс призыва вообще не останавливался.

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"Мобилизацию с 2022 года, на самом деле, никто не остановил. Просто у нее есть разные фазы. Но с юридической точки зрения, с точки зрения закона, мобилизация в РФ продолжается", — пояснил военный, добавив, что теперь россиян ждут случаи массового принудительного изъятия мужчин непосредственно на улицах крупных городов.

Переход к жестким методам пополнения армии обусловлен серьезным дефицитом личного состава на передовой и отсутствием каких-либо стратегических успехов. Капустин отметил, что российскому командованию больше не о чем отчитываться перед обществом, поскольку прорывов на линии соприкосновения не наблюдается.

"Если раньше российская сторона брала (города, — Ред.) в кредит — это понятие существует только в российской армии, — брала в кредит украинские населенные пункты, то сейчас уже даже об этом речи не идет", — отметил Капустин.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Россия никоим образом не демонстрирует готовность к миру и лишь наращивает военную мощь.

В воскресенье, 9 августа, Дамаск и Москва заключили двустороннее соглашение о функционировании российских военных объектов на территории Сирии, которое также предусматривает создание совместных центров подготовки и повышения квалификации кадров.

Параллельно с этим ожидается существенное обострение боевых действий на востоке Украины: по оценке заместителя командира 3-го армейского корпуса Максима Жорина, в течение осени противник может активизировать наступательные операции в Донецкой области, сконцентрировав основные усилия на продвижении к Константиновке, Славянску и Краматорску. Для обеспечения этого давления российское руководство намерено задействовать не менее полумиллиона мобилизованных новобранцев, первые подразделения из которых планируют отправлять на передовую уже в течение 14 дней после призыва.