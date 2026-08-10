Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия готовит облавы для мобилизации в крупных городах: подробности от РДК

Россия готовит облавы для мобилизации в крупных городах: подробности от РДК

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 09:31
Новый этап мобилизации в России начнётся после 20 сентября: командир РДК
Командир РДК Денис Капустин. Фото: кадр из видео

Юридически мобилизация в России не прекращалась, однако очередной полномасштабный этап принудительного призыва в армию начнется после 20 сентября, когда завершится политический избирательный процесс. Из-за острой нехватки пехоты и отсутствия успехов на фронте облавы впервые могут охватить крупные города с населением более миллиона человек.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин.

Россия готовится к новой волне мобилизации и может силой забирать граждан на войну

Как заявил командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, оперативная информация изнутри страны свидетельствует о высоком уровне тревожности среди населения. Люди пытаются уехать за границу, оформить фиктивную инвалидность через связи в армейских кругах или приобрести отсрочку, тогда как часть россиян традиционно полагается на удачу.

"Объективно, все рассчитывают на то, что после 20 сентября, после парламентских выборов, наступит определенная фаза полноценной мобилизации в РФ. Кто-то готовится как может, кто-то купил инвалидность у друзей в армии, кто-то купил себе отсрочку, кто-то банально собирается уехать. Кто-то, конечно, надеется на наше российское «авось», как всегда. Но, объективно, все люди к этому готовятся, потому что понятно, что на фронте каких-либо прорывов, успехов нет. Рассказывать о каких-то общественных победах не получается", — заявил Денис Капустин.

Глава РДК подчеркнул, что с юридической точки зрения процесс призыва вообще не останавливался.

Читайте также:

"Мобилизацию с 2022 года, на самом деле, никто не остановил. Просто у нее есть разные фазы. Но с юридической точки зрения, с точки зрения закона, мобилизация в РФ продолжается", — пояснил военный, добавив, что теперь россиян ждут случаи массового принудительного изъятия мужчин непосредственно на улицах крупных городов.

Переход к жестким методам пополнения армии обусловлен серьезным дефицитом личного состава на передовой и отсутствием каких-либо стратегических успехов. Капустин отметил, что российскому командованию больше не о чем отчитываться перед обществом, поскольку прорывов на линии соприкосновения не наблюдается.

"Если раньше российская сторона брала (города, — Ред.) в кредит — это понятие существует только в российской армии, — брала в кредит украинские населенные пункты, то сейчас уже даже об этом речи не идет", — отметил Капустин.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Россия никоим образом не демонстрирует готовность к миру и лишь наращивает военную мощь.

В воскресенье, 9 августа, Дамаск и Москва заключили двустороннее соглашение о функционировании российских военных объектов на территории Сирии, которое также предусматривает создание совместных центров подготовки и повышения квалификации кадров.

Параллельно с этим ожидается существенное обострение боевых действий на востоке Украины: по оценке заместителя командира 3-го армейского корпуса Максима Жорина, в течение осени противник может активизировать наступательные операции в Донецкой области, сконцентрировав основные усилия на продвижении к Константиновке, Славянску и Краматорску. Для обеспечения этого давления российское руководство намерено задействовать не менее полумиллиона мобилизованных новобранцев, первые подразделения из которых планируют отправлять на передовую уже в течение 14 дней после призыва.

российские войска мобилизация Россия РДК
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации