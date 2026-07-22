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Главная Новости дня "Мы не на каникулах": нардеп о перерыве в работе Верховной Рады

"Мы не на каникулах": нардеп о перерыве в работе Верховной Рады

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 01:35
Верховная Рада не ушла на каникулы, заявил народный депутат Фролов
Депутаты голосуют в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Народный депутат Украины Павел Фролов прокомментировал месячный перерыв в работе Верховной Рады. Он заверил, что о каком-либо отдыхе речи не идет.

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" заявил в эфире "Ранок.LIVE".

На "каникулах" ли Верховная Рада?

"На самом деле мы не ушли на каникулы. Объявлен перерыв в пленарном заседании... У меня нет отпуска, мы работаем в регионах", — сказал нардеп, реагируя на возмущение украинцев из-за месячного перерыва в работе Верховной Рады.

В то же время Павел Фролов подчеркнул, что, несмотря на официально назначенную дату следующего заседания 18 августа, народные избранники в случае крайней необходимости или срочного вопроса готовы оперативно вернуться в сессионный зал.

Как сообщали Новини.LIVE, председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк также прокомментировала эту паузу. Она отметила, что перерыв касается только пленарных заседаний, тогда как комитеты занимаются подготовкой законопроектов.

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Также мы писали, что на прошлой неделе народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев сложил депутатский мандат.

Верховная Рада выходные каникулы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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