Мобілізація жінок без дітей: на сайті Кабміну зареєстрували петицію

Жінки в армії. Фото: Генштаб ЗСУ

На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію із пропозицією поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей. Автор звернення вважає, що це дозволить більш рівномірно розподілити обов’язки із захисту держави та збільшити мобілізаційний ресурс. Водночас пропонується залишити винятки для громадянок, які мають медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт уряду.

Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Нові правила мобілізації: на сайті Кабміну запропонували призивати жінок без дітей

Автором є Станіслав Русин. У петиції зазначається, що під час повномасштабної війни основний тягар військової служби несуть чоловіки. Автор звернення наголошує, що мільйони чоловіків також мають обмеження щодо вільного пересування та перебувають під ризиком мобілізації.

Водночас у петиції пропонують зберегти особливі гарантії для жінок, які виховують дітей, з огляду на їхні обов’язки щодо народження, виховання та догляду за дітьми.

Окремо автор звернення порушує питання щодо жінок без дітей. На його думку, працездатні громадянки цієї категорії могли б підлягати військовому обов’язку нарівні з іншими громадянами, якщо не мають законних підстав для відстрочки.

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Автор петиції закликає Кабмін і Верховну Раду опрацювати відповідні зміни до законодавства.

Станом на 12:00 петиція набрала 0 голосів із 25 тисяч необхідних.

Зазначимо, що реєстрація петиції не означає автоматичного запровадження мобілізації жінок без дітей — для цього необхідні відповідні законодавчі рішення.

Як писали Новини.LIVE, в Україні зареєстрували петицію із пропозицією знизити граничний мобілізаційний вік із 60 до 55 років. Автори звернення вважають, що це може підвищити ефективність комплектування війська та зберегти досвідчених фахівців у цивільному секторі. Також пропонується дозволити військовослужбовцям після 55 років звільнятися зі служби за власним бажанням.

Крім того, в Україні пропонують зобов’язати водіїв електросамокатів, моноколіс та подібного транспорту мати посвідчення водія. Авторка петиції пояснює ініціативу необхідністю зменшити кількість ДТП та травм, пов’язаних із порушеннями правил користувачами такого транспорту. Серед проблем вона називає їзду пішохідними зонами, виїзд на проїжджу частину та перевезення кількох людей на одному електросамокаті.