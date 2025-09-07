Видео
Главная Новости дня Зеленский сделал заявление относительно завершения войны

Зеленский сделал заявление относительно завершения войны

Дата публикации 7 сентября 2025 21:25
Зеленский заявил, что Трамп может остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно окончания полномасштабной войны. В частности, он отметил, что лидер США Дональд Трамп имеет возможность остановить войну.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.

Читайте также:

Зеленский об окончании войны в Украине

Президент Украины отметил, что важно не просто остановить войну, но и обеспечить длительный мир.

По мнению Зеленского, Президент Америки Дональд Трамп имеет возможность остановить войну, но Украина нуждается в длительном и устойчивом мире, без возможности российской агрессии через несколько лет.

Также в интервью ABC News глава государства рассказал, что в рамках гарантий безопасности одним из главных направлений будет защита неба, в частности системы ПВО и авиация.

В то же время Зеленский отметил, что первая и главная гарантия безопасности — сильная украинская армия.

Недавно Зеленский ответил, что для него будет означать победа Украины.

Ранее президент Украины объяснил, зачем российский диктатор Путин зовет его в Москву.

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
