Массированная атака по Украине 7 сентября — реакция Владимира Зеленского — фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине. В ночь на 7 сентября армия оккупантов применила по мирным городам более 800 дронов и 13 ракет.

О последствиях очередной террористической атаки глава государства написал в Telegram.

Реакция Зеленского на массированный удар РФ по Украине

С ночи в Украине продолжается ликвидация последствий новой массированной атаки России. Как сообщил президент, оккупанты применили более 800 дронов и 13 ракет, среди которых четыре — баллистические. Предварительно известно, что несколько беспилотников даже пересекли границу Украины и Беларуси.

В Киеве зафиксированы разрушения жилых домов — в одном из них обвалились перекрытия между четвертым и восьмым этажами. Погибли два человека, среди них один ребенок. В столице также повреждено здание Кабинета Министров, где вспыхнул пожар на верхних этажах. Всего в городе десятки пострадавших.

Мощным разрушениям подверглись и другие регионы. В Запорожье повреждены более 20 домов и детский сад, в Кривом Роге попадание вызвало пожар на торговых складах. В Сафоновке Сумской и Черниговской областей есть погибшие. В Одессе враг попал в многоэтажку.

Президент назвал эти удары "сознательным преступлением и затягиванием войны" в то время, когда мир имеет все возможности для реальной дипломатии.

"Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В Киеве в результате атаки по жилым районам погибли 2 человека, еще 18 ранены. В столице продолжаются спасательно-поисковые работы.

в течение суток армия РФ нанесла 522 удара по Запорожской области — один человек погиб, еще 17 получили ранения.