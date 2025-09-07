Видео
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 10:13
Массированная атака по Украине 7 сентября — реакция Владимира Зеленского — фото
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине. В ночь на 7 сентября армия оккупантов применила по мирным городам более 800 дронов и 13 ракет.

О последствиях очередной террористической атаки глава государства написал в Telegram.

Читайте также:

Реакция Зеленского на массированный удар РФ по Украине

С ночи в Украине продолжается ликвидация последствий новой массированной атаки России. Как сообщил президент, оккупанты применили более 800 дронов и 13 ракет, среди которых четыре — баллистические. Предварительно известно, что несколько беспилотников даже пересекли границу Украины и Беларуси.

Обстріл України 7 вересня - фото
Ликвидация пожара на Днепропетровщине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Киеве зафиксированы разрушения жилых домов — в одном из них обвалились перекрытия между четвертым и восьмым этажами. Погибли два человека, среди них один ребенок. В столице также повреждено здание Кабинета Министров, где вспыхнул пожар на верхних этажах. Всего в городе десятки пострадавших.

Обстріл України 7 вересня - фото Кабміну
Пожар в здании Кабмина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Мощным разрушениям подверглись и другие регионы. В Запорожье повреждены более 20 домов и детский сад, в Кривом Роге попадание вызвало пожар на торговых складах. В Сафоновке Сумской и Черниговской областей есть погибшие. В Одессе враг попал в многоэтажку.

Обстріл України 7 вересня - фото з Одеси
Последствия обстрела в Одессе. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент назвал эти удары "сознательным преступлением и затягиванием войны" в то время, когда мир имеет все возможности для реальной дипломатии.

"Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В Киеве в результате атаки по жилым районам погибли 2 человека, еще 18 ранены. В столице продолжаются спасательно-поисковые работы.

в течение суток армия РФ нанесла 522 удара по Запорожской области — один человек погиб, еще 17 получили ранения.

Владимир Зеленский Украина обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
