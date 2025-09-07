Зеленський заявив, що Трамп може зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабно війни. Зокрема, він зазначив, що лідер США Дональд Трамп має можливість зупинити війну.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ABC News.

Зеленський про закінчення війни в Україні

Президент України зазначив, що важливо не просто зупинити війну, а й забезпечити тривалий мир.

На думку Зеленського, Президент Америки Дональд Трамп має можливість зупинити війну, але Україна потребує тривалого і стійкого миру, без можливості російської агресії через декілька років.

Також в інтерв'ю ABC News глава держави розповів, що в рамках гарантій безпеки одним з головних напрямків буде захист неба, зокрема системи ППО та авіація.

Водночас Зеленський зазначив, що перша і головна гарантія безпеки — сильна українська армія.

Нещодавно Зеленський відповів, що для нього означатиме перемога України.

Раніше президент України пояснив, навіщо російський диктатор Путін кличе його до Москви.