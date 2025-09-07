Зеленський заявив, що Трамп може зупинити війну

Зеленський зробив заяву щодо завершення війни
Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабно війни. Зокрема, він зазначив, що лідер США Дональд Трамп має можливість зупинити війну.
Про це український лідер сказав в інтерв'ю ABC News.
Зеленський про закінчення війни в Україні
Президент України зазначив, що важливо не просто зупинити війну, а й забезпечити тривалий мир.
На думку Зеленського, Президент Америки Дональд Трамп має можливість зупинити війну, але Україна потребує тривалого і стійкого миру, без можливості російської агресії через декілька років.
Також в інтерв'ю ABC News глава держави розповів, що в рамках гарантій безпеки одним з головних напрямків буде захист неба, зокрема системи ППО та авіація.
Водночас Зеленський зазначив, що перша і головна гарантія безпеки — сильна українська армія.
