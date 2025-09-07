Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо завершення війни

Зеленський зробив заяву щодо завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 21:25
Зеленський заявив, що Трамп може зупинити війну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабно війни. Зокрема, він зазначив, що лідер США Дональд Трамп має можливість зупинити війну.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ABC News.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про закінчення війни в Україні

Президент України зазначив, що важливо не просто зупинити війну, а й забезпечити тривалий мир.

На думку Зеленського, Президент Америки Дональд Трамп має можливість зупинити війну, але Україна потребує тривалого і стійкого миру, без можливості російської агресії через декілька років.

Також в інтерв'ю ABC News глава держави розповів, що в рамках гарантій безпеки одним з головних напрямків буде захист неба, зокрема системи ППО та авіація.

Водночас Зеленський зазначив, що перша і головна гарантія безпеки — сильна українська армія.

Нещодавно Зеленський відповів, що для нього означатиме перемога України.

Раніше президент України пояснив, навіщо російський диктатор Путін кличе його до Москви.

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації