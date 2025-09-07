Зеленський пояснив, якою бачить перемогу України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що для нього означатиме перемога України у війні з Росією. Глава держави зазначив, що для нього перемога — це збереження незалежності України.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ABC News.

Зеленський про бачення перемоги

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що допоки російський диктатор Путін не окупував України — ми перемагаємо.

В інтерв'ю ABC News глава держави заявив, що для нього перемога — це збереження незалежності, адже Путін бажає захопити усю територію України.

"Війна болюча, бо багато втрат. Тому вижити для нас — це перемога, бо ми зберігаємо ідентичність, країну, незалежність", — пояснив Зеленський.

