Головна Новини дня Зеленський відповів, що для нього означатиме перемога

Зеленський відповів, що для нього означатиме перемога

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 21:21
Зеленський пояснив, якою бачить перемогу України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що для нього означатиме перемога України у війні з Росією. Глава держави зазначив, що для нього перемога — це збереження незалежності України.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ABC News.

Читайте також:

Зеленський про бачення перемоги

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що допоки російський диктатор Путін не окупував України — ми перемагаємо.

В інтерв'ю ABC News глава держави заявив, що для нього перемога — це збереження незалежності, адже Путін бажає захопити усю територію України.

"Війна болюча, бо багато втрат. Тому вижити для нас — це перемога, бо ми зберігаємо ідентичність, країну, незалежність", — пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський розповів про результати саміту G7 для України й повідомив про важливі рішення.

Також український лідер анонсував низку нових зустрічей з партнерами та підготовку до "Рамштайну"

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
