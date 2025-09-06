Зеленський анонсував підготовку до Рамштайну — звернення

Підготовка до Рамштайну та нові зустрічі — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський анонсував низку подій наступного тижня. Глава держави зазначив, що вже триває підготовка до "Рамштайну".
Про це лідер України повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у суботу, 6 вересня, в Telegram.
Зеленський про підготовку до "Рамштайну"
Президент зазначив, що наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого триває підготовка до формату "Рамштайн".
"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше ніж 2 мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами — більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", — пояснив глава держави.
Зеленський зауважив, що зараз знову в нашому небі російські ударні дрони — сили ППО працюють.
За інформацією лідера, були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах.
"Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", — резюмував президент.
Нещодавно Зеленський підбив підсумки зустрічей із партнерами та лідерами низки країни цього тижня.
Також глава держави назвав кількість дронів, які російські окупанти випустили по Україні протягом тижня.
