Зеленський анонсував підготовку до Рамштайну — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку подій наступного тижня. Глава держави зазначив, що вже триває підготовка до "Рамштайну".

Про це лідер України повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у суботу, 6 вересня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про підготовку до "Рамштайну"

Президент зазначив, що наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого триває підготовка до формату "Рамштайн".

"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше ніж 2 мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами — більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", — пояснив глава держави.

Зеленський зауважив, що зараз знову в нашому небі російські ударні дрони — сили ППО працюють.

За інформацією лідера, були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах.

"Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", — резюмував президент.

Нещодавно Зеленський підбив підсумки зустрічей із партнерами та лідерами низки країни цього тижня.

Також глава держави назвав кількість дронів, які російські окупанти випустили по Україні протягом тижня.