Головна Новини дня Підготовка до Рамштайну та нові зустрічі — звернення Зеленського

Підготовка до Рамштайну та нові зустрічі — звернення Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 21:08
Зеленський анонсував підготовку до Рамштайну — звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку подій наступного тижня. Глава держави зазначив, що вже триває підготовка до "Рамштайну".

Про це лідер України повідомив у своєму вечірньому відеозверненні у суботу, 6 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Зеленський про підготовку до "Рамштайну"

Президент зазначив, що наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого триває підготовка до формату "Рамштайн".

"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше ніж 2 мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами — більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", — пояснив глава держави.

Зеленський зауважив, що зараз знову в нашому небі російські ударні дрони — сили ППО працюють.

За інформацією лідера, були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах.

"Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", — резюмував президент.

Нещодавно Зеленський підбив підсумки зустрічей із партнерами та лідерами низки країни цього тижня.

Також глава держави назвав кількість дронів, які російські окупанти випустили по Україні протягом тижня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
