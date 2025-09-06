Зеленський подякував західним партнерам за підтримку України

Зеленський підбив підсумки зустрічей із західними партнерами
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки активного дипломатичного тижня. Український лідер подякував західним партнерам за співпрацю та підтримку України.
Про результати зустрічей президент написав у Telegram у суботу, 6 вересня.
Зеленський подякував партнерам за підтримку України
Минулий тиждень був насичений на дипломатичні зустрічі для президента. Зокрема, глава держави провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, головою Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, а також учасниками "Коаліції охочих".
"Тиждень активної дипломатії в різних форматах і на різних рівнях: телефонні переговори, візити, зустрічі, коаліція охочих — усі зусилля задля наближення миру й забезпечення чітких, надійних гарантій безпеки, настільки сильних, наскільки це необхідно, щоб зупинити агресію та здобути надійне мирне майбутнє для України і нашої Європи", — написав Зеленський.
Президент вкотре подякував колегам за солідарність з Україною та готовність протистояти російській агресії.
"Я вдячний кожному лідеру й партнеру за підтримку, солідарність і готовність до конкретних та сильних внесків. Дякую, що підтримуєте Україну й український народ", — додав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Росія за тиждень вересня завдала понад 1 300 атак БпЛа та більше 900 авіаударів по Україні.
Крім того, глава держави прокоментував запрошення Путіна провести переговори у Москві.
