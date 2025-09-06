Зеленський подякував західним партнерам за підтримку України

Володимир Зеленський та представники українського уряду на зустрічі з Антоніу Кошта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки активного дипломатичного тижня. Український лідер подякував західним партнерам за співпрацю та підтримку України.

Про результати зустрічей президент написав у Telegram у суботу, 6 вересня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський подякував партнерам за підтримку України

Минулий тиждень був насичений на дипломатичні зустрічі для президента. Зокрема, глава держави провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, головою Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, а також учасниками "Коаліції охочих".

Зустріч Роберта Фіцо та Володимира Зеленського. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Тиждень активної дипломатії в різних форматах і на різних рівнях: телефонні переговори, візити, зустрічі, коаліція охочих — усі зусилля задля наближення миру й забезпечення чітких, надійних гарантій безпеки, настільки сильних, наскільки це необхідно, щоб зупинити агресію та здобути надійне мирне майбутнє для України і нашої Європи", — написав Зеленський.

Зустріч "Коаліції охочих". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент вкотре подякував колегам за солідарність з Україною та готовність протистояти російській агресії.

"Я вдячний кожному лідеру й партнеру за підтримку, солідарність і готовність до конкретних та сильних внесків. Дякую, що підтримуєте Україну й український народ", — додав президент.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Росія за тиждень вересня завдала понад 1 300 атак БпЛа та більше 900 авіаударів по Україні.

Крім того, глава держави прокоментував запрошення Путіна провести переговори у Москві.