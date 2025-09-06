Зеленский поблагодарил западных партнеров за поддержку Украины

Владимир Зеленский и представители украинского правительства на встрече с Антониу Кошта. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги активной дипломатической недели. Украинский лидер поблагодарил западных партнеров за сотрудничество и поддержку Украины.

О результатах встреч президент написал в Telegram в субботу, 6 сентября.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины

Прошедшая неделя была насыщена дипломатическими встречами для президента. В частности, глава государства встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, председателем Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, а также участниками "Коалиции желающих".

Встреча Роберта Фицо и Владимира Зеленского. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Неделя активной дипломатии в различных форматах и на разных уровнях: телефонные переговоры, визиты, встречи, коалиция желающих — все усилия для приближения мира и обеспечения четких, надежных гарантий безопасности, настолько сильных, насколько это необходимо, чтобы остановить агрессию и получить надежное мирное будущее для Украины и нашей Европы", — написал Зеленский.

Встреча "Коалиции желающих". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент в очередной раз поблагодарил коллег за солидарность с Украиной и готовность противостоять российской агрессии.

"Я благодарен каждому лидеру и партнеру за поддержку, солидарность и готовность к конкретным и сильным вкладам. Спасибо, что поддерживаете Украину и украинский народ", — добавил президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Россия за неделю сентября нанесла более 1 300 атак БпЛа и более 900 авиаударов по Украине.

Кроме того, глава государства прокомментировал приглашение Путина провести переговоры в Москве.