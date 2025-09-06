Відео
Зустріч Зеленського із союзниками — про що домовилися

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 16:34
Зеленський підсумував зустрічі із партнерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський підсумував зустрічі з партнерами та лідерами низки країн, що відбулися цього тижня. Глава держави розкрив деталі щодо тем, які обговорювалися під час цих зустрічей.

Про це лідер України написав у Telegram.

Читайте також:

Зеленський підсумував зустрічі з лідерами низки країн цього тижня

"Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі — "Коаліція охочих", понад 35 країн. Візити Президента Євроради, Премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості", — повідомив президент.

А також зазначив, що поряд з українцями вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.

Глава держави наголосив, що наш результат — уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку.

"Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу", — подякував Зеленський.

Зокрема він наголосив, що перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього.

"Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі — більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний", — підсумував лідер України.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що Зеленський 5 вересня зустрівся в Ужгороді з главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард.

Також 5 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Володимир Зеленський переговори політики ЄС війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
