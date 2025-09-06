Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про підсумки саміту G7

Зеленський розповів про підсумки саміту G7

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 21:24
Підсумки саміту G7 від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту G7. Лідер зазначив, що 6 вересня завершився важливий парламентський саміт "Групи семи", і Україна була представлена.

Про це глава держави написав у суботу, 6 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Зеленський про підсумки саміту "Групи семи"

"Продовжуємо активно працювати в дипломатії на всіх рівнях. Сьогодні завершився важливий парламентський саміт "Групи семи", і Україна була представлена", — зазначив президент.

Зеленський додав, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрічався зі спікерами парламентів Канади, Америки, Франції, Німеччини, Британії, Італії, також із Президенткою Європарламенту. За його словами, всі підтримують Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру.

"Дякую партнерам за підтримку! Руслане, дякую за ефективну парламентську дипломатію!", — резюмував Зеленський.

Як відомо, голова ВР Руслан Стефанчук завершив робочий візит до Оттави, де взяв участь у Парламентському саміті G7. Він провів низку зустрічей зі спікерами парламентів Канади, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Президенткою Європарламенту.

Зазначається, що під час саміту обговорювалися ключові питання:

  • посилення оборонної підтримки України;
  • санкційний тиск на Росію;
  • використання заморожених російських активів;
  • європейська та євроатлантична інтеграція;
  • повернення незаконно вивезених українських дітей.

Фінальний документ саміту засудив агресію Росії та підтвердив готовність України до справедливого миру. Саміт підтримав положення Спільної заяви міністрів закордонних справ G7 від 14 березня 2025 року, яка засвідчує непохитну підтримку України.

"Для України це надзвичайно важливий сигнал єдності. Єдності, яка робить нас сильнішими у боротьбі з агресором, наближає справедливий мир і зміцнює довіру до міжнародного права", — наголосив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що 6 вересня Зеленський підсумував зустрічі з партнерами та лідерами низки країн, що відбулися цього тижня.

У п'ятницю, 5 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо — лідери зробили низку спільних заяв.

Володимир Зеленський переговори G7 Україна саміт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
