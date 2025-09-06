Видео
Главная Новости дня Зеленский рассказал об итогах саммита G7

Зеленский рассказал об итогах саммита G7

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 21:24
Итоги саммита G7 от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита G7. Лидер отметил, что 6 сентября завершился важный парламентский саммит "Группы семи", и Украина была представлена.

Об этом глава государства написал в субботу, 6 сентября, в Telegram.

Читайте также:

Зеленский об итогах саммита "Группы семи"

"Продолжаем активно работать в дипломатии на всех уровнях. Сегодня завершился важный парламентский саммит "Группы семи", и Украина была представлена", — отметил президент.

Зеленский добавил, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встречался со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, также с Президентом Европарламента. По его словам, все поддерживают Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и продолжительному миру.

"Спасибо партнерам за поддержку! Руслан, спасибо за эффективную парламентскую дипломатию!", — резюмировал Зеленский.

Как известно, председатель ВР Руслан Стефанчук завершил рабочий визит в Оттаву, где принял участие в Парламентском саммите G7. Он провел ряд встреч со спикерами парламентов Канады, США, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Президентом Европарламента.

Отмечается, что во время саммита обсуждались ключевые вопросы:

  • усиление оборонной поддержки Украины;
  • санкционное давление на Россию;
  • использование замороженных российских активов;
  • европейская и евроатлантическая интеграция;
  • возвращение незаконно вывезенных украинских детей.

Финальный документ саммита осудил агрессию России и подтвердил готовность Украины к справедливому миру. Саммит поддержал положения Совместного заявления министров иностранных дел G7 от 14 марта 2025 года, которое свидетельствует о непоколебимой поддержке Украины.

"Для Украины это чрезвычайно важный сигнал единства. Единства, которое делает нас сильнее в борьбе с агрессором, приближает справедливый мир и укрепляет доверие к международному праву", — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Напомним, что 6 сентября Зеленский подытожил встречи с партнерами и лидерами ряда стран, состоявшиеся на этой неделе.

В пятницу, 5 сентября, Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо — лидеры сделали ряд совместных заявлений.

Владимир Зеленский переговоры G7 Украина саммит
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
