Главная Новости дня Зеленский ответил, что для него будет означать победа

Зеленский ответил, что для него будет означать победа

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 21:21
Зеленский объяснил, какой видит победу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для него будет означать победа Украины в войне с Россией. Глава государства отметил, что для него победа — это сохранение независимости Украины.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.

Читайте также:

Зеленский о видении победы

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока российский диктатор Путин не оккупировал Украину — мы побеждаем.

В интервью ABC News глава государства заявил, что для него победа — это сохранение независимости, ведь Путин желает захватить всю территорию Украины.

"Война болезненная, потому что много потерь. Поэтому выжить для нас — это победа, потому что мы сохраняем идентичность, страну, независимость", — объяснил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о результатах саммита G7 для Украины и сообщил о важных решениях.

Также украинский лидер анонсировал ряд новых встреч с партнерами и подготовку к "Рамштайн"

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
