Зеленский объяснил, какой видит победу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для него будет означать победа Украины в войне с Россией. Глава государства отметил, что для него победа — это сохранение независимости Украины.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.

Зеленский о видении победы

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока российский диктатор Путин не оккупировал Украину — мы побеждаем.

В интервью ABC News глава государства заявил, что для него победа — это сохранение независимости, ведь Путин желает захватить всю территорию Украины.

"Война болезненная, потому что много потерь. Поэтому выжить для нас — это победа, потому что мы сохраняем идентичность, страну, независимость", — объяснил Зеленский.

