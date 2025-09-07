Зеленский объяснил, какой видит победу Украины

Зеленский ответил, что для него будет означать победа
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для него будет означать победа Украины в войне с Россией. Глава государства отметил, что для него победа — это сохранение независимости Украины.
Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.
Зеленский о видении победы
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока российский диктатор Путин не оккупировал Украину — мы побеждаем.
В интервью ABC News глава государства заявил, что для него победа — это сохранение независимости, ведь Путин желает захватить всю территорию Украины.
"Война болезненная, потому что много потерь. Поэтому выжить для нас — это победа, потому что мы сохраняем идентичность, страну, независимость", — объяснил Зеленский.
