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Зеленский выступил на заседании ОБСЕ и призвал предоставить Украине ракеты для Patriot

4 июля 2026 19:27
Срочная новость
Литвин Виктория
редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом усилить поддержку украинской противовоздушной обороны. По его словам, Россия все больше полагается на баллистические ракеты как на главный инструмент продолжения войны.

Об этом глава государства заявил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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