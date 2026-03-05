Война на Ближнем Востоке — Зеленский высказался об участии РФ

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения России и Ирана. По его словам, Москва "не проявляет себя как союзник Ирана" из-за нехватки ресурсов. глава государства подтвердил передачу Россией Ирану оружия и электроники для "шахедов", отметив, что в дронах есть компоненты российского производства. Он добавил, что Россия может предоставлять Ирану и системы ПВО.

"Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие. Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "шахедов". Я думаю, что все это есть в обломках "шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров — если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских "шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем", — заявил Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...