Україна
Зеленский высказался об помощи России Ирану в войне

Зеленский высказался об помощи России Ирану в войне

Дата публикации 5 марта 2026 10:37
Война на Ближнем Востоке — Зеленский высказался об участии РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения России и Ирана. По его словам, Москва "не проявляет себя как союзник Ирана" из-за нехватки ресурсов. глава государства подтвердил передачу Россией Ирану оружия и электроники для "шахедов", отметив, что в дронах есть компоненты российского производства. Он добавил, что Россия может предоставлять Ирану и системы ПВО.

"Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие. Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "шахедов". Я думаю, что все это есть в обломках "шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров — если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских "шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем", — заявил Зеленский.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
