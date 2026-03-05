Війна на Близькому Сході — Зеленський прокоментував участь Росії

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відносини Росії та Ірану. За його словами, Москва "не проявляє себе як союзник Ірану" через брак ресурсів. глава держави підтвердив передачу Росією Ірану зброї та електроніки для "шахедів", зазначивши, що в дронах є компоненти російського виробництва. Він додав, що Росія може надавати Ірану й системи ППО.

"Упевнений, що росіяни передають іранському режиму зброю. Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для "шахедів". Я думаю, що все це є в уламках "шахедів", які сьогодні б'ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів — якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських "шахедах" є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо", — заявив Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...