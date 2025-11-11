Видео
Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото

Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото

Дата публикации 11 ноября 2025 17:11
обновлено: 17:47
Зеленский посетил детское пространство в Херсоне
Владимир Зеленский встретился с детьми в Херсоне. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из детских пространств в Херсоне. Там он встретился со школьниками.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Президент посетил детское пространство в Херсоне

Во время разговора дети поделились своими мечтами, рассказали об учебе и о родителях, которые сейчас защищают Украину.

В этом заведении юные херсонцы бесплатно изучают английский язык, овладевают цифровой грамотностью, занимаются искусством и спортом. Президент лично ознакомился с тем, как проходят занятия, и подчеркнул важность создания таких безопасных и развивающих пространств для детей.

"Это — о будущем наших детей", — отметил глава государства.

Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото - фото 2
Владимир Зеленский в детском центре. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото - фото 3
Владимир Зеленский на встрече с детьми. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото - фото 4
Владимир Зеленский встретился с детьми в Херсоне. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что 11 ноября Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

В ходе поездки глава государства встретился с украинскими защитниками и провел рабочее совещание с военным руководством.

 

Владимир Зеленский дети Херсон школьники школа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
