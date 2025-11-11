Зеленский посетил детское пространство в Херсоне

Владимир Зеленский встретился с детьми в Херсоне. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из детских пространств в Херсоне. Там он встретился со школьниками.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Президент посетил детское пространство в Херсоне

Во время разговора дети поделились своими мечтами, рассказали об учебе и о родителях, которые сейчас защищают Украину.

В одном из детских пространств в Херсоне пообщался со школьниками. Очень искренний разговор об учебе, их мечтах, об их родителях, которые защищают Украину. Спасибо им.



В этом заведении юные херсонцы бесплатно изучают английский язык, овладевают цифровой грамотностью, занимаются искусством и спортом. Президент лично ознакомился с тем, как проходят занятия, и подчеркнул важность создания таких безопасных и развивающих пространств для детей.

"Это — о будущем наших детей", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский в детском центре. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Владимир Зеленский на встрече с детьми. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Владимир Зеленский встретился с детьми в Херсоне. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что 11 ноября Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

В ходе поездки глава государства встретился с украинскими защитниками и провел рабочее совещание с военным руководством.