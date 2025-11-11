Зеленский посетил детское пространство в Херсоне

Зеленский посетил детский центр в Херсоне — фото
Во вторник, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из детских пространств в Херсоне. Там он встретился со школьниками.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Во время разговора дети поделились своими мечтами, рассказали об учебе и о родителях, которые сейчас защищают Украину.
В этом заведении юные херсонцы бесплатно изучают английский язык, овладевают цифровой грамотностью, занимаются искусством и спортом. Президент лично ознакомился с тем, как проходят занятия, и подчеркнул важность создания таких безопасных и развивающих пространств для детей.
"Это — о будущем наших детей", — отметил глава государства.
Напомним, что 11 ноября Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.
В ходе поездки глава государства встретился с украинскими защитниками и провел рабочее совещание с военным руководством.
