Видео

Зеленский провел совещание с военными в Херсоне — детали

Дата публикации 11 ноября 2025 15:46
обновлено: 16:22
Зеленский встретился с военными в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Фото: кадр из видео

Во вторник, 11 ноября, в третью годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков, Президент Украины Владимир Зеленский посетил город. Во время визита глава государства пообщался с военными и провел совещание с командованием.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Во вторник, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и социально-экономическим вопросам Херсона и области с военным командованием с участием командиров 310-го отдельного батальона РЭБ и командующего Сил беспилотных систем.

Как рассказал глава государства, внимание было уделено самому главному — количеству российских дронов во время атак, противодействию им силами единого объединенного центра радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, разработке и масштабированию количества систем РЭБ, защите дорог и логистики специальными сетками.

Кроме того, во время визита в Херсон лидер обсудил вопросы энергетики, обеспечение Херсона всем необходимым и соответствующее финансирование, поддержку и дополнительные средства для коммунальных служб, школ, садиков.

"Важно все реализовать, о чем говорили, чтобы дать больше защиты региону. Люди здесь заслуживают большей поддержки", — подчеркнул президент.

Ранее мы информировали, что 11 ноября Зеленский прибыл в Херсон по случаю третьей годовщины деоккупации города.

Впоследствии президент Зеленский заявил об усилении защиты Херсона.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
