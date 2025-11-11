Президент України Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: кадр з відео

У вівторок, 11 листопада, у третю річницю звільнення Херсона від російських загарбників, Президент України Володимир Зеленський відвідав місто. Під час візиту глава держави поспілкувався з військовими та провів нараду з командуванням.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський зустрівся з військовими у Херсоні

У вівторок, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з безпекових і соціально-економічних питань Херсона та області з військовим командуванням за участю командирів 310-го окремого батальйону РЕБ та командувача Сил безпілотних систем.

Як розповів глава держави, увагу було приділено найголовнішому — кількості російських дронів під час атак, протидії їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, розробці та масштабуванню кількості систем РЕБ, захисту доріг і логістики спеціальними сітками.

Крім того, під час візиту до Херсону лідер обговорив питання енергетики, забезпечення Херсону всім необхідним і відповідне фінансування, підтримку та додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків.

"Важливо все реалізувати, про що говорили, щоб дати більше захисту регіону. Люди тут заслуговують на більшу підтримку", — наголосив президент.

Раніше ми інформували, що 11 листопада Зеленський прибув до Херсону з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Згодом президент Зеленський заявив про посилення захисту Херсона.