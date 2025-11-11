Зеленський заявив про посилення захисту Херсона

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У вівторок, 11 листопада, у третю річницю звільнення Херсона від російських загарбників, Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення захисту міста. Крім того, глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за безпеку Херсона.

Про це український лідер заявив у відеозверненні, опублікованому в Telegram.

Зеленський про захист Херсона

У вівторок, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон. У третю річницю деокупації Херсона глава держави провів низку нарад та анонсував посилення захисту міста.

"Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові — Сили безпілотних систем.

Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що визначив, що українські Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту.

"Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики — урядовці допоможуть", — резюмував український лідер.

Раніше ми інформували, що 11 листопада Зеленський нагородив державними відзнаками військових і цивільних у Херсоні.

