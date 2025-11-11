Зеленський заявив про посилення захисту Херсона

Зеленський анонсував посилення захисту Херсона
У вівторок, 11 листопада, у третю річницю звільнення Херсона від російських загарбників, Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення захисту міста. Крім того, глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за безпеку Херсона.
Про це український лідер заявив у відеозверненні, опублікованому в Telegram.
Зеленський про захист Херсона
У вівторок, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон. У третю річницю деокупації Херсона глава держави провів низку нарад та анонсував посилення захисту міста.
"Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові — Сили безпілотних систем.
Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза", — сказав Зеленський.
Водночас він додав, що визначив, що українські Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту.
"Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики — урядовці допоможуть", — резюмував український лідер.
Раніше ми інформували, що 11 листопада Зеленський нагородив державними відзнаками військових і цивільних у Херсоні.
Нагадаємо, що Новини.LIVE підготували матеріал до третьої річниці звільнення Херсона від російських окупантів.
