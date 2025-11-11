Видео
Зеленский анонсировал усиление защиты Херсона

Зеленский анонсировал усиление защиты Херсона

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 13:28
обновлено: 14:12
Зеленский заявил об усилении защиты Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 11 ноября, в третью годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков, Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении защиты города. Кроме того, глава государства провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность Херсона.

Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский о защите Херсона

Во вторник, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. В третью годовщину деоккупации Херсона глава государства провел ряд совещаний и анонсировал усиление защиты города.

"Провел сегодня здесь совещание со всеми, кто отвечает за безопасность. Также были наши военные — Силы беспилотных систем.

Определили, что надо дать Херсону, чтобы было больше защиты. Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города, фактически постоянно такая угроза", — сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что определил, что украинские Силы беспилотных систем, Птицы Мадьяра и другие подразделения увеличат здесь способности. Именно способности защиты.

"Важно все это реализовать. Определили задачи для защиты дорог, логистики — чиновники помогут", — резюмировал украинский лидер.

Ранее мы информировали, что 11 ноября Зеленский наградил государственными наградами военных и гражданских в Херсоне.

Напомним, что Новини.LIVE подготовили материал к третьей годовщине освобождения Херсона от российских оккупантов.

Владимир Зеленский ВСУ Херсон деоккупация Украины война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
