Главная Новости дня Три года после деоккупации — Херсон как символ несокрушимости

Три года после деоккупации — Херсон как символ несокрушимости

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 06:56
обновлено: 06:55
Третья годовщина освобождения Херсона от оккупантов РФ — как это было
Жители Херсона встречают украинских солдат. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 11 ноября, Украина отмечает третью годовщину освобождения Херсона — первого областного центра, который был оккупирован Россией после полномасштабного вторжения. Это историческое событие, когда украинские военные зашли в город, который более восьми месяцев находился под вражеским контролем, стало одной из самых значительных побед 2022 года.

О дате, которая навсегда вошла в историю как символ украинской несокрушимости и сопротивляемости юга, пишут Новини.LIVE.

Читайте также:

День Свободы: как это было

11 ноября 2022 года навсегда изменило судьбу Херсона. После месяцев жестокой оккупации и подавления проукраинских настроений, российские войска были вынуждены бежать на левый берег Днепра. Этому событию предшествовали длительные и успешные контрнаступательные действия Сил обороны Украины.

Освобождение города сопровождалось невероятными эмоциями. Херсонцы, которые вышли на улицы с украинскими флагами, встречали военных объятиями и слезами радости, демонстрируя, что, несмотря на все попытки оккупантов, Херсон был и остается украинским.

Кадры празднования мгновенно облетели мировые СМИ, став мощным свидетельством того, что украинский народ не смирится с захватом своих территорий.

Жизнь под постоянными обстрелами и мировое внимание

Несмотря на освобождение, жизнь города остается чрезвычайно сложной. После отступления россияне превратили Херсон в прифронтовой город, который ежедневно страдает от артиллерийских и дроновых атак с левого берега Днепра. Инфраструктура города регулярно разрушается, а жители живут под постоянной угрозой.

В то же время победа под Херсоном привлекла к городу беспрецедентное мировое внимание. Уже через несколько дней после освобождения в Херсон прибыл Президент Владимир Зеленский, чтобы лично встретиться с горожанами и военными.


Кроме Президента, деоккупированные территории и Украину в целом начали активно посещать чиновники и гуманитарные деятели со всего мира. Эти визиты были символом международной поддержки и признания важности украинской победы. В частности, значительный резонанс вызвала поездка в Украину голливудской звезды и Посла доброй воли ООН Анджелины Джоли, которая привлекла внимание к потребностям гражданского населения и детей, пострадавших от войны.

null
Впечатления Анджелины Джоли от поездки в Херсон. Фото: Скриншот

Сегодня местные жители Херсонщины часто становятся жертвами безнаказанных преступлений российских военных. Несмотря на это, у людей сохраняется вера в Вооруженные Силы Украины и то, что диктатору Путину и российскому социуму, который его поддерживает, не удастся сломать и захватить Украину.

С годовщиной освобождения, Херсон! Слава героям Украины!

ВСУ Херсон армия Херсонская область война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
