Третя річниця визволення Херсона від окупантів РФ — як це було

Мешканці Херсона зустрічають українських солдатів. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 11 листопада, Україна відзначає третю річницю визволення Херсона — першого обласного центру, який був окупований Росією після повномасштабного вторгнення. Ця історична подія, коли українські військові зайшли до міста, яке понад вісім місяців перебувало під ворожим контролем, стала однією з найвизначніших перемог 2022 року.

Про дату, яка назавжди увійшла в історію як символ української незламності та опірності півдня, пишуть Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

День Свободи: як це було

11 листопада 2022 року назавжди змінило долю Херсона. Після місяців жорстокої окупації та придушення проукраїнських настроїв, російські війська були змушені тікати на лівий берег Дніпра. Цій події передували тривалі та успішні контрнаступальні дії Сил оборони України.

Визволення міста супроводжувалося неймовірними емоціями. Херсонці, які вийшли на вулиці з українськими прапорами, зустрічали військових обіймами та сльозами радості, демонструючи, що, попри всі спроби окупантів, Херсон був і залишається українським.

Кадри святкування миттєво облетіли світові ЗМІ, ставши потужним свідченням того, що український народ не змириться із захопленням своїх територій.

Життя під постійними обстрілами та світова увага

Попри визволення, життя міста залишається надзвичайно складним. Після відступу росіяни перетворили Херсон на прифронтове місто, яке щоденно потерпає від артилерійських та дронових атак з лівого берега Дніпра. Інфраструктура міста регулярно руйнується, а мешканці живуть під постійною загрозою.

Водночас перемога під Херсоном привернула до міста безпрецедентну світову увагу. Вже через кілька днів після визволення до Херсона прибув Президент Володимир Зеленський, щоб особисто зустрітися з містянами та військовими.



Окрім Президента, деокуповані території та Україну загалом почали активно відвідувати високопосадовці та гуманітарні діячі зі всього світу. Ці візити були символом міжнародної підтримки та визнання важливості української перемоги. Зокрема, значний резонанс викликала поїздка до України голлівудської зірки та Посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі, яка привернула увагу до потреб цивільного населення та дітей, що постраждали від війни.

Враження Анджеліни Джолі від поїздки до Херсона. Фото: Скриншот

Сьогодні місцеві мешканці Херсонщини часто стають жертвами безкарних злочинів російських військових. Попри це, у людей зберігається віра в Збройні Сили України та те, що диктатору Путіну та російському соціуму, який його підтримує, не вдасться зламати та захопити Україну.

З річницею визволення, Херсон! Слава героям України!