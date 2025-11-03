Наслідки обстрілу Корабельного району міста Херсон

Як живе місто Херсон, по якому росіяни щодня запускають десятки дронів — в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Що відбувається у Херсоні і як в цілому живе регіон?

— Жахлива ситуація в будь-якому випадку. Цьогоріч на нашу землю впало більше, ніж 180 тисяч нарядів. Нещодавно був масований удар по Херсону: 25 потерпілих, з них троє дітей, двоє загиблих. І на жаль, це звичайний ранок для Херсонщини. Окрім РСЗВ це постійні дронові атаки. От зараз поки я з вами говорю — по місту щось летить.

Скільки населення залишилося у місті?

— Приблизно 60 тисяч і 20% від того, що було до війни.На правобережній частині Херсонщини мешкають близько 145 тисяч і це третина від того, що було до повномасштабного вторгнення. Наразі це сталі цифри, які тримаються приблизно 2,5 роки і змінюється тільки від сезонності.

Більшість людей виїжджають саме на зиму, і це мінус 10-15 тисяч.

Олександр Проскурін та Галина Остаповець. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

Відомо, що у місті все ж працюють лікарні, школи і навіть садочки. Як все це функціонує?

— У нас все функціонує під землею. Збудовано 11 лікарень, дитяча, інфекційна, банк крові й інші лікарні. Добудовуємо ще 15 аналогічних лікарень з усім обладнанням. Це спільний проєкт держави, області і міжнародних партнерів. Також є шість підземних шкіл, які функціонують в змішаному форматі, один дитсадочок. До кінця року плануємо відкрити ще три підземні школи.

Тобто ворожі дрони над місто постійно і чистого неба у вас немає?

— Немає. У нас щотижня по 2,5 тисячі атак. І це тільки fpv і мавіки. У нас щодня втрати. Росіяни полюють на наших цивільних, на людей, які пересуваються на велосипеді. Кілька днів тому вбили бабусю, яка просто випала кіз біля свого дому. Вони навмисне скидають вибухівку у натовпи людей, аби вбивати їх.

Як впроваджується антидронові сітки в регіоні? Особливо над дорогами.

— Спільно із військовим командуванням розроблено план будівництва логістичних маршрутів в усій Херсонській області. Це 396 кілометрів. Збудовано вже 60 км критично важливих. Окрім цього, це багаторівнева система РЕБ, яка стоїть повністю по всьому берегу Дніпра. І це дає нам можливість ловити 80% дронових атак.

Наприклад, позаминулого тижня завдяки засобам РЕБ, мобільно-вогневим групам та сіткам ми зупинили 95% дронів. Це максимальна кількість.

Але нам потрібне подальше фінансування в тому числі і на антидронові речі, на захист критичної інфраструктури. Ми хочемо надалі бути зі світлом, з водою і газом. І наразі це робиться тільки за рахунок обласного бюджету, а не за державні кошти, як в інших областях.

Бо ніхто не хоче приїжджати в Херсон і будувати укріплення для трансформаторів, бо там небезпечно, там літають дрони.

Ми це робимо своїми зусиллями і хотілося б, щоби більше прифронтовим громадам приділяли увагу саме безпеці.

У нас є наш бізнес, це агропідприємці. Ніхто не зрозуміє, з усією повагою до західних областей, що пережили ці люди. Вони втратили все. У них крали техніку, комбайни, які зараз в Чечні десь працюють. Підприємства розграблені і знищені. І цим людям потрібна підтримка, аби знову все почати з нуля.

Наприклад, зрошення. Через теракт на Каховській ГЕС ми втратили найбільшу ззрошувальну систему в Європі - 400 тисяч гектарів. Але ми встаємо із колін і знову пробуємо розпочати все з нуля. Нам потрібно, щоб нас почули і приділяли увагу нашим підприємцям, які не заробляють, а виживають.

Яка ситуація із теплом і світлом у Херсоні, коли стартує опалювальний сезон?

— Ми підготовлені зараз на 99% і готові запускати. Централізоване опалення тільки у Херсоні, в інших містах його не було. Проте ми допомагаємо сільським мешканцям.

У нас є 32 тисячі соціально незахищені сім’ї та домогосподарств, яким ми разом із міжнародними партнерами надаємо паливні брикети, дрова і все інше.

Як завжди цей опалювальний сезон на Херсонщині буде складний, бо у нас купа прильотів. Ми зупиняємо підприємства теплопостачання, ремонтуємо і запускаємо знову. Проте за тенденціями, швидше за все, це буде найскладніший опалювальний сезон на Херсонщині.