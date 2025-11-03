Последствия обстрела Корабельного района города Херсон

Как живет город Херсон, по которому россияне ежедневно запускают десятки дронов — в интервью Новини.LIVE рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Что происходит в Херсоне и как в целом живет регион?

— Ужасная ситуация в любом случае. В этом году на нашу землю упало более 180 тысяч нарядов. Недавно был массированный удар по Херсону: 25 пострадавших, из них трое детей, двое погибших. И к сожалению, это обычное утро для Херсонщины. Кроме РСЗО это постоянные дроновые атаки. Вот сейчас пока я с вами говорю — по городу что-то летит.

Реклама

Читайте также:

Сколько населения осталось в городе?

— Примерно 60 тысяч и 20% от того, что было до войны. На правобережной части Херсонщины проживают около 145 тысяч и это треть от того, что было до полномасштабного вторжения. Сейчас это постоянные цифры, которые держатся примерно 2,5 года и меняется только от сезонности.

Реклама

Большинство людей выезжают именно на зиму, и это минус 10-15 тысяч.

Александр Проскурин и Галина Остаповец. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

Известно, что в городе все же работают больницы, школы и даже садики. Как все это функционирует?

— У нас все функционирует под землей. Построено 11 больниц, детская, инфекционная, банк крови и другие больницы. Достраиваем еще 15 аналогичных больниц со всем оборудованием. Это совместный проект государства, области и международных партнеров. Также есть шесть подземных школ, которые функционируют в смешанном формате, один детсад. До конца года планируем открыть еще три подземные школы.

Реклама

То есть вражеские дроны над город постоянно и чистого неба у вас нет?

— Нет. У нас каждую неделю по 2,5 тысячи атак. И это только fpv и мавики. У нас каждый день потери. Россияне охотятся на наших гражданских, на людей, которые передвигаются на велосипеде. Несколько дней назад убили бабушку, которая просто выпала коз возле своего дома. Они умышленно сбрасывают взрывчатку в толпы людей, чтобы убивать их.

Как внедряется антидроновая сетка в регионе? Особенно над дорогами.

— Совместно с военным командованием разработан план строительства логистических маршрутов по всей Херсонской области. Это 396 километров. Построено уже 60 км критически важных. Кроме этого, это многоуровневая система РЭБ, которая стоит полностью по всему берегу Днепра. И это дает нам возможность ловить 80% дроновых атак.

Реклама

Например, на позапрошлой неделе благодаря средствам РЭБ, мобильно-огневым группам и сеткам мы остановили 95% дронов. Это максимальное количество.

Но нам нужно дальнейшее финансирование в том числе и на антидронные вещи, на защиту критической инфраструктуры. Мы хотим в дальнейшем быть со светом, с водой и газом. И пока это делается только за счет областного бюджета, а не за государственные средства, как в других областях.

Реклама

Потому что никто не хочет приезжать в Херсон и строить укрепления для трансформаторов, потому что там опасно, там летают дроны.

Мы это делаем своими усилиями и хотелось бы, чтобы больше прифронтовых общин уделяли внимание именно безопасности.

Реклама

У нас есть наш бизнес, это агропредприниматели. Никто не поймет, со всем уважением к западным областям, что пережили эти люди. Они потеряли все. У них воровали технику, комбайны, которые сейчас в Чечне где-то работают. Предприятия разграблены и уничтожены. И этим людям нужна поддержка, чтобы снова все начать с нуля.

Например, орошение. Из-за теракта на Каховской ГЭС мы потеряли самую большую оросительную систему в Европе - 400 тысяч гектаров. Но мы встаем с колен и снова пробуем начать все с нуля. Нам нужно, чтобы нас услышали и уделяли внимание нашим предпринимателям, которые не зарабатывают, а выживают.

Реклама

Какова ситуация с теплом и светом в Херсоне, когда стартует отопительный сезон?

— Мы подготовлены сейчас на 99% и готовы запускать. Централизованное отопление только в Херсоне, в других городах его не было. Однако мы помогаем сельским жителям.

У нас есть 32 тысячи социально незащищенных семей и домохозяйств, которым мы вместе с международными партнерами предоставляем топливные брикеты, дрова и все остальное.

Как всегда этот отопительный сезон на Херсонщине будет сложный, потому что у нас куча прилетов. Мы останавливаем предприятия теплоснабжения, ремонтируем и запускаем снова. Однако по тенденциям, скорее всего, это будет самый сложный отопительный сезон на Херсонщине.