Зеленский отметил третью годовщину освобождения Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня, 11 ноября, страна отмечает третью годовщину освобождения Херсона от российских оккупантов. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город и наградил государственными наградами военных и гражданских.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время обращения.

Реклама

Читайте также:

Зеленский отметил третью годовщину деоккупации Херсона

Глава государства подчеркнул, что героическое сопротивление херсонцев стало символом стойкости и веры в победу.

"Оккупанты сбежали отсюда под давлением наших людей, благодаря силам украинцев. И сейчас российские пропагандисты даже сами уже называют Херсон Украиной. Потому что это просто факт, сильный факт, что России здесь не место. Факт, что только время отделяет нас от настоящего мира для Украины, от настоящего мира для Херсона, для всей нашей земли. Время, которое надо пройти, и это очень непросто. Вы это знаете. Но надо пройти и надо выстоять", — сказал Зеленский.

Отдельно президент сообщил, что в Херсоне сегодня, 11 ноября, состоится специальное совещание с участием местных чиновников, представителей сектора безопасности, спецслужб и командования беспилотных подразделений. Цель встречи — принять решения, которые усилят обороноспособность региона.

Отдельно Зеленский поблагодарил всех, кто держит Херсон — военных, спасателей, медиков, учителей, детей, волонтеров и фермеров.

"И самое важное, что есть — именно такие люди. Я уверен, что это самое важное, что есть в Херсоне. Это и есть Херсонщина. И это и есть Украина. Люди, которые ежедневно защищают жизнь, которые живут ради Украины и помогают, волонтерят, сохраняют жизнь", — сказал президент.

В конце выступления президент призвал почтить минутой молчания всех погибших херсонцев, которые отдали жизнь за суверенитет Украины, и объявил о награждении военных и гражданских, которые сделали весомый вклад в борьбу за свободу.

Напомним, недавно Анджелина Джоли внезапно посетила Херсон.

Несмотря на то, что российские оккупанты отошли из Херсона, город ежедневно под обстрелами. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, как живут херсонцы.