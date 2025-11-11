Приезд в Херсон Джоли был сюрпризом — где побывала звезда

Анджелина Джоли в Украине. Фото: ГПСУ

О визите голливудской актрисы и Посла доброй воли ООН Анджелины Джоли на Херсонщину областные власти узнали уже после того, как она пересекла первый украинский блокпост. Сначала это восприняли как шутку, но после подтверждения информации быстро организовали сопровождение и встречу.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" рассказал заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Как организовывали визит мировой звезды

Александр Толоконников рассказал, что когда информация о приезде Анджелины Джоли подтвердилась, областная администрация связалась со всеми общинами, которые были на маршруте ее поездки.

Во время своего визита в Херсонскую область мировая звезда сосредоточилась на гуманитарных вопросах и поддержке пострадавших: посетила детские учреждения и пообщалась с детьми, также передала подарки детям и встретилась с переселенцами.

В частности, актриса посетила шелтер в Чернобаевской общине, где пообщалась с людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов прибрежных территорий.

"Это большой шаг для нас и влияние на международном масштабе для Украины, чтобы ее о нас услышали, о нас не забыли и продолжили давление на международное сообщество. В том числе, чтобы сообщество давило на Россию, чтобы она перестала обстреливать гражданских людей и в принципе закончила эту войну", — отметил Александр Толоконников.

Напомним, после своего визита в Николаев и Херсон Джоли поделилась впечатлениями от пребывания в украинских городах, которые подвергаются обстрелам. Она заявила, что там постоянно существует угроза атаки дронами.

Также мы писали, что пограничники вручили Анджелине Джоли символику Украины. Ее поблагодарили за неизменную поддержку и публичную позицию по защите людей.