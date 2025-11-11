Приїзд до Херсону Джолі був сюрпризом — де побувала зірка

Анджеліна Джолі в Україні. Фото: ДПСУ

Про візит голлівудської акторки та Посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі на Херсонщину обласна влада дізналася вже після того, як вона перетнула перший український блокпост. Спершу це сприйняли як жарт, але після підтвердження інформації швидко організували супровід та зустріч.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Як організовували візит світової зірки

Олександр Толоконніков розповів, що коли інформація про приїзд Анджеліни Джолі підтвердилася, обласна адміністрація зв'язалася з усіма громадами, які були на маршруті її поїздки.

Під час свого візиту на Херсонщину світова зірка зосередилася на гуманітарних питаннях та підтримці постраждалих: відвідала дитячі заклади та поспілкувалася з дітьми, також передала подарунки дітям та зустрілася з переселенцями.

Зокрема, акторка завітала до шелтера у Чорнобаївській громаді, де поспілкувалася з людьми, які були змушені залишити свої домівки через постійні обстріли прибережних територій.

"Це великий крок для нас і вплив на міжнародному масштабі для України, щоб ее про нас почули, про нас не забули й продовжили тиск на міжнародну спільноту. В тому числі, щоб спільнота тисла на Росію, щоб вона перестала обстрілювати цивільних людей і в принципі закінчила цю війну", — зазначив Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, після свого візиту в Миколаїв та Херсон Джолі поділилася враженнями від перебування в українських містах, які зазнають обстрілів. Вона заявила, що там постійно існує загроза атаки дронами.

Також ми писали, що прикордонники вручили Анджеліні Джолі символіку України. Їй подякували за незмінну підтримку та публічну позицію щодо захисту людей.