Зеленський відвідав дитячий простір у Херсоні

Володимир Зеленський зустрівся із дітьми у Херсоні. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дитячих просторів у Херсоні. Там він зустрівся зі школярами.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Президент відвідав дитячий простір у Херсоні

Під час розмови діти поділилися своїми мріями, розповіли про навчання та про батьків, які нині захищають Україну.

В одному з дитячих просторів у Херсоні поспілкувався зі школярами. Дуже щира розмова про навчання, їхні мрії, про їхніх батьків, які захищають Україну. Дякую їм.



У цьому закладі діти можуть безкоштовно вивчати англійську, цифрову грамотність, займатися мистецтвом, спортом. І… pic.twitter.com/6ZkfhxWrsL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2025

У цьому закладі юні херсонці безкоштовно вивчають англійську мову, опановують цифрову грамотність, займаються мистецтвом і спортом. Президент особисто ознайомився з тим, як проходять заняття, та наголосив на важливості створення таких безпечних і розвивальних просторів для дітей.

"Це — про майбутнє наших дітей", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський зустрівся із дітьми у Херсоні. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що 11 листопада Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Під час поїздки глава держави зустрівся з українськими захисниками та провів робочу нараду з військовим керівництвом.