Україна
Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні — фото

Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 17:11
Оновлено: 17:11
Зеленський відвідав дитячий простір у Херсоні
Володимир Зеленський зустрівся із дітьми у Херсоні. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дитячих просторів у Херсоні. Там він зустрівся зі школярами.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:
Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні — фото - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Президент відвідав дитячий простір у Херсоні

Під час розмови діти поділилися своїми мріями, розповіли про навчання та про батьків, які нині захищають Україну.

У цьому закладі юні херсонці безкоштовно вивчають англійську мову, опановують цифрову грамотність, займаються мистецтвом і спортом. Президент особисто ознайомився з тим, як проходять заняття, та наголосив на важливості створення таких безпечних і розвивальних просторів для дітей.

"Це — про майбутнє наших дітей", — зазначив глава держави.

Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні — фото - фото 2
Володимир Зеленський у дитячому центрі. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні — фото - фото 3
Володимир Зеленський на зустрічі із дітьми. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський відвідав дитячий центр у Херсоні — фото - фото 4
Володимир Зеленський зустрівся із дітьми у Херсоні. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що 11 листопада Зеленський прибув до Херсона з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Під час поїздки глава держави зустрівся з українськими захисниками та провів робочу нараду з військовим керівництвом.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
