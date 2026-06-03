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Зеленский: Украина хочет получить лицензии на производство Patriot

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 20:47
Зеленский: Украина хочет получить лицензии на производство Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина обсуждает с США возможность получения лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о запуске производства не только для собственных нужд, но и для усиления безопасности европейских стран. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, нынешних объемов производства этих систем в мире недостаточно для всех угроз.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 3 июня.

Зеленский о лицензиях на производство Patriot

Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о получении лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Речь идет о возможности запуска масштабного производства таких систем не только для нужд Украины, но и для более широкой европейской безопасности. Глава государства подчеркнул, что нынешних объемов производства Patriot в мире недостаточно для противодействия всем существующим и потенциальным угрозам.

Президент Зеленский сообщил, что этот вопрос уже поднимался во время переговоров с американской стороной. По его словам, Украина и партнеры обсуждают возможность расширения производственных возможностей систем ПВО.

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"Речь идет не только об Украине — это для всех европейцев, которые имеют такие возможности, чтобы начать массово их производить. Нынешних производственных возможностей Patriot просто недостаточно, чтобы отвечать всем имеющимся и потенциальным угрозам в мире", — отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что Украина уже доказала способность быстро разворачивать производство современных оборонных систем в значительных масштабах. Он призвал международных партнеров поддержать инициативу и способствовать принятию положительного решения по лицензиям.

Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание из-за задержек с подготовкой контракта на поставку систем ПВО Patriot. Он раскритиковал чиновников за затягивание процесса и дал им неделю на завершение всех необходимых документов. В случае невыполнения требований глава государства пригрозил кадровыми решениями.

Новини.LIVE также писали, что Министр финансов США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон найдет способ помочь Украине с системами противовоздушной обороны Patriot. По его словам, США меняют подход к производству боеприпасов и планируют существенно нарастить их объемы. Он подчеркнул, что поддержка Украины и усиление ее защиты от атак остаются приоритетом для Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский ПВО Patriot
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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