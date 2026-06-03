Зеленський: Україна хоче отримати ліцензії на виробництво Patriot

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна обговорює зі США можливість отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про запуск виробництва не лише для власних потреб, а й для посилення безпеки європейських країн. За словами Президента України Володимира Зеленського, нинішніх обсягів виробництва цих систем у світі недостатньо для всіх загроз.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 3 червня.

Зеленський про ліцензії на виробництво Patriot

Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Мовиться про можливість запуску масштабного виробництва таких систем не лише для потреб України, а й для ширшої європейської безпеки. Глава держави наголосив, що нинішніх обсягів виробництва Patriot у світі недостатньо для протидії всім існуючим і потенційним загрозам.

Президент Зеленський повідомив, що це питання вже порушувалося під час переговорів з американською стороною. За його словами, Україна та партнери обговорюють можливість розширення виробничих спроможностей систем ППО.

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"Йдеться не лише про Україну — це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі", — зауважив глава держави.

Зеленський також зазначив, що Україна вже довела здатність швидко розгортати виробництво сучасних оборонних систем у значних масштабах. Він закликав міжнародних партнерів підтримати ініціативу та сприяти ухваленню позитивного рішення щодо ліцензій.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду через затримки з підготовкою контракту на постачання систем ППО Patriot. Він розкритикував чиновників за затягування процесу і дав їм тиждень на завершення всіх необхідних документів. У разі невиконання вимог глава держави пригрозив кадровими рішеннями.

Новини.LIVE також писали, що Міністр фінансів США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні із системами протиповітряної оборони Patriot. За його словами, США змінюють підхід до виробництва боєприпасів і планують суттєво наростити їх обсяги. Він наголосив, що підтримка України та посилення її захисту від атак залишаються пріоритетом для Сполучених Штатів.