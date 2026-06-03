Зеленський дав чиновникам тиждень на підготовку контракту по Patriot

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду через зрив термінів постачання нових систем протиповітряної оборони Patriot в Україну. Голова держави розкритикував залучених чиновників за затягування юридичної підготовки контракту і виставив ультиматум: або за тиждень усі документи будуть готові, або на відповідальних посадовців чекають серйозні звільнення.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, цитує Новини.LIVE.

Зеленський провів термінову нараду з Міноборони та МЗС через ситуацію з ППО

Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду, присвячену пошуку додаткових шляхів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Глава держави нагадав, що на найвищому політичному рівні всі домовленості про закупівлю цих систем уже давно досягнуті. Проте їх втілення на фінансовому, юридичному та технічному рівнях надто сильно затягнулося.

Володимир Зеленський про ситуацію з постачанням ППО в Україну. Фото: скриншот

"На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в п'ятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Patriot, або серйозні кадрові висновки", — підсумував глава держави.

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Володимир Зеленський наголосив, що кошти для цієї закупівлі є, зокрема можна використовувати ресурси з великого європейського пакета підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. За словами президента, ці фінансові ресурси мають працювати максимально оперативно для захисту життів українців, але станом на сьогодні відповідальні відомства не пропрацювали навіть базові юридичні кроки для підписання контракту.

Новини.LIVE писали раніше, що речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, підтвердив гостру нестачу ракет для комплексів протиповітряної оборони. Спікер також зауважив, що глобальне виробництво таких ракет є дуже обмеженим, і наявні у світі виробничі потужності наразі просто не здатні повністю покрити існуючий високий попит.

Питання захисту українського неба стало ключовим під час особистих перемовин Володимира Зеленського у Києві, де йшлося про посилення ППО та оперативну обстановку на передовій із конгресменами США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом.

Паралельно глава держави звернувся з листом до американського колеги Дональда Трампа, попередивши про критичну нестачу протиракетних засобів та систем протиповітряної оборони. Росія нарощує масштаби повітряного терору та відкрито погрожує черговими масованими ударами на велику дальність.