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Зеленский дал чиновникам неделю на подготовку контракта по Patriot

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 13:21
Зеленский дал чиновникам неделю на подготовку контракта по Patriot
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание из-за срыва сроков поставки новых систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Глава государства раскритиковал привлеченных чиновников за затягивание юридической подготовки контракта и выставил ультиматум: или за неделю все документы будут готовы, или ответственных должностных лиц ждут серьезные увольнения.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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