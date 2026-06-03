Зеленский дал чиновникам неделю на подготовку контракта по Patriot

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание из-за срыва сроков поставки новых систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Глава государства раскритиковал привлеченных чиновников за затягивание юридической подготовки контракта и выставил ультиматум: или за неделю все документы будут готовы, или ответственных должностных лиц ждут серьезные увольнения.

Новость дополняется...