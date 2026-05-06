Зеленский: Россия планирует масштабный вывоз ресурсов с ВОТ

Дата публикации 6 мая 2026 16:48
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: Офис президента

Россия готовится к системному использованию ресурсов временно оккупированных украинских территорий и одновременно усиливает оборону вокруг Москвы накануне 9 мая. Украина фиксирует эти действия и готовит ответ, в частности в сфере дальнобойных ударов и дипломатии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

Зеленский заслушал доклад Иващенко

По словам президента, Украина получила подтвержденные данные о намерениях России по экономической эксплуатации оккупированных территорий.

"Есть четкие документы о планах использования россиянами нашей временно оккупированной территории. Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Планируется осуществление геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья с не менее 18 месторождений", — заявил Зеленский.

Речь идет о добыче стратегических ресурсов, в частности титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита, а также о намерениях вывозить урожай зерна.

Президент также сообщил о росте экономических потерь России в результате украинских ударов по инфраструктуре.

"Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", — подчеркнул он.

Отдельное внимание глава государства уделил изменениям в российской системе противовоздушной обороны накануне проведения парада к 9 мая в Москве.

"Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца ПВО за счет перемещения систем из регионов. Это свидетельствует, что российское руководство больше озабочено парадом в Москве, чем ситуацией в стране. В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", — отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала России перейти к реальным переговорам.

"Украинские предложения на столе. Россия должна делать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен", — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский подчеркнул, что российские войска продолжают массированные обстрелы украинских городов и позиций на фронте, несмотря на заявления о возможном прекращении огня. Украинская сторона уже зафиксировала более 1820 нарушений и подчеркивает готовность отвечать зеркально на действия агрессора.

А также президент поблагодарил Великобританию за введение новых санкций против России. Ограничения касаются структур, связанных с производством российских дронов, а также тех, кто занимается вербовкой иностранцев для участия в войне против Украины.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
