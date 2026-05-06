Зеленський: Росія планує масштабне вивезення ресурсів з ТОТ

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: Офіс президента

Росія готується до системного використання ресурсів тимчасово окупованих українських територій та одночасно посилює оборону навколо Москви напередодні 9 травня. Україна фіксує ці дії та готує відповідь, зокрема у сфері далекобійних ударів і дипломатії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Зеленський заслухав доповідь Іващенка

За словами президента, Україна отримала підтверджені дані про наміри Росії щодо економічної експлуатації окупованих територій.

"Маємо чіткі документи щодо планів використання росіянами нашої тимчасово окупованої території. Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ", — заявив Зеленський.

Йдеться про видобуток стратегічних ресурсів, зокрема титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту, а також про наміри вивозити врожай зерна.

Президент також повідомив про зростання економічних втрат Росії внаслідок українських ударів по інфраструктурі.

"Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", — наголосив він.

Окрему увагу глава держави приділив змінам у російській системі протиповітряної оборони напередодні проведення параду до 9 травня у Москві.

"Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця ППО за рахунок переміщення систем із регіонів. Це свідчить, що російське керівництво більше переймається парадом у Москві, ніж ситуацією в країні. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", — зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Україна неодноразово пропонувала Росії перейти до реальних переговорів.

"Українські пропозиції на столі. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський наголосив, що російські війська продовжують масовані обстріли українських міст і позицій на фронті, попри заяви про можливе припинення вогню. Українська сторона вже зафіксувала понад 1820 порушень і наголошує на готовності відповідати дзеркально на дії агресора.

А також президент подякував Великій Британії за запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються структур, пов'язаних із виробництвом російських дронів, а також тих, хто займається вербуванням іноземців для участі у війні проти України.