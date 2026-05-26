Зеленский: ПВО — это приоритет номер один в сотрудничестве с партнерами

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей международной поддержки остается усиление противовоздушной обороны Украины.

"Надо и в дальнейшем быть устойчивыми, очень сильными и помнить, что от наших решений, от общности наших ощущений очень много сегодня зависит. Сейчас важно и в дальнейшем доносить до всех политических лидеров, что ПВО для Украины - это приоритет номер один. Важно и в дальнейшем работать вместе на устойчивость наших украинских общин, а значит, на опыт устойчивости, который пригодится общинам в ваших странах".

