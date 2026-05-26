Зеленський: ППО — це пріоритет номер один у співпраці з партнерами

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на IV Міжнародному саміті міст і регіонів у вівторок, 26 травня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним напрямом міжнародної підтримки для України залишається посилення систем протиповітряної оборони. За його словами, від цього залежить безпека українських громад і стійкість держави під час війни. Він також наголосив на важливості спільної роботи з партнерами для зміцнення обороноздатності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час виступу на IV Міжнародному саміті міст і регіонів у вівторок, 26 травня.

Зеленський про важливість ППО для України

Отже, під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність" Зеленський закликав міжнародних партнерів і надалі посилювати підтримку України та зосередитися на розвитку спільних проєктів стійкості громад.

Під час виступу президент підкреслив ключовий пріоритет співпраці з партнерами:

"Треба й надалі бути стійкими, дуже сильними та пам’ятати, що від наших рішень, від спільності наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо й надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо й надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах".

Також глава держави наголосив, що Україна високо цінує підтримку партнерів — як у сфері оборони, так і у відновленні громад після російських ударів.

Мер французького міста Гавр та Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зустрівся з мером французького міста Гавр

У вівторок, 26 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером французького міста Гавр, лідером партії "Горизонти" Едуаром Філіппом.

Сторони обговорили європейську інтеграцію України, посилення оборонної співпраці та енергетичну підтримку. Окремо йшлося про зміцнення протиповітряної оборони та безпекові виклики для України.

Зустріч відбулася на тлі нещодавніх російських масованих атак, які підкреслили важливість міжнародної солідарності з Україною. Президент подякував Франції за послідовну підтримку та увагу до українського питання.

Про ключові пріоритети співпраці Зеленський сказав: "Наш пріоритет — посилити протиповітряну оборону України та створити власну європейську антибалістику".

Також сторони приділили увагу євроінтеграційному шляху України. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів у межах вступу до ЄС уже найближчим часом, і подякував Франції за стабільну підтримку цього процесу.

Новини.LIVE інформували, що 26 травня 2026 року Президент України Володимир Зеленський у Києві під час міжнародного саміту провів зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Глава держави заявив про підтримку незалежності Білорусі та наголосив на необхідності протидії російському впливу в регіоні.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно Володимир Зеленський заявив про глобальний дефіцит систем антибалістичної оборони через війну в Ірані. За його словами, Україна веде переговори з партнерами щодо посилення ППО та пришвидшення постачання відповідних систем. Глава держави наголосив, що протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України.