Госбюджет на 2026 год — Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год
Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. В начале месяца его приняла Верховная Рада.
Соответствующая информация появилась в карточке документа на сайте парламента.
Закон о госбюджете на 2026 год
В документе сообщается, что на 2026 год доходы бюджета заложены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен. В то же время расходы в следующем году будут рекордными — 4 трлн 781 млрд гривен. Разницу надеются компенсировать благодаря помощи от международных партнеров.
В то же время известно, что с 1 января на 30% вырастут зарплаты учителям. А минимальная зарплата для украинцев составит 8 647 грн.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет на 2026 год. Минфин разработал документ с учетом, что война продлится весь следующий год.
В то же время Зеленский назвал приоритеты Госбюджета на следующий год. По его словам, на первом месте обеспечение нашей обороны.
