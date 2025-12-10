Госбюджет на 2026 год — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. В начале месяца его приняла Верховная Рада.

Соответствующая информация появилась в карточке документа на сайте парламента.

Закон о госбюджете на 2026 год

В документе сообщается, что на 2026 год доходы бюджета заложены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен. В то же время расходы в следующем году будут рекордными — 4 трлн 781 млрд гривен. Разницу надеются компенсировать благодаря помощи от международных партнеров.

В то же время известно, что с 1 января на 30% вырастут зарплаты учителям. А минимальная зарплата для украинцев составит 8 647 грн.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет на 2026 год. Минфин разработал документ с учетом, что война продлится весь следующий год.

В то же время Зеленский назвал приоритеты Госбюджета на следующий год. По его словам, на первом месте обеспечение нашей обороны.