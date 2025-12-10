Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год

Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 19:05
Госбюджет на 2026 год — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. В начале месяца его приняла Верховная Рада.

Соответствующая информация появилась в карточке документа на сайте парламента.

Реклама
Читайте также:

Закон о госбюджете на 2026 год

В документе сообщается, что на 2026 год доходы бюджета заложены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен. В то же время расходы в следующем году будут рекордными — 4 трлн 781 млрд гривен. Разницу надеются компенсировать благодаря помощи от международных партнеров.

В то же время известно, что с 1 января на 30% вырастут зарплаты учителям. А минимальная зарплата для украинцев составит 8 647 грн.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет на 2026 год. Минфин разработал документ с учетом, что война продлится весь следующий год.

В то же время Зеленский назвал приоритеты Госбюджета на следующий год. По его словам, на первом месте обеспечение нашей обороны.

Владимир Зеленский госбюджет закон деньги бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации