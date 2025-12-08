Стефанчук подписал бюджет на 2026 год

Руслан Стефанчук. Фото: прессслужба ВРУ

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон о Госбюджете на 2026 год. Теперь его передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады в понедельник, 8 декабря.

Карточка законопроекта на сайте Верховной Рады. Фото: скриншот

Что предусматривает Госбюджет на 2026 год

В 2026 году запланированы доходы в размере 2,9 трлн гривен, а расходы — 4,8 трлн гривен. Разницу хотят компенсировать за счет заимствований и грантов от международных партнеров.

Документ предусматривает минимальную зарплату на уровне 8647 гривен; общий прожиточный минимум — 3209 гривен; прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 гривен; прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен.

Предусматриваются следующие расходы:

оборона и безопасность Украины — 2,8 трлн гривен;

ветеранская политика — 18,9 млрд гривен (+ 6,3 млрд гривен до 2025 года);

социальная защита — 468,5 млрд гривен (+47,6 млрд гривен до 2025 года);

образование — 278,7 млрд гривен (+79,8 млрд гривен до 2025 года);

наука — 20,1 млрд гривен (+5,6 млрд гривен до 2025 года);

здравоохранение — 258,6 млрд гривен (+38,8 млрд гривен до 2025 года);

поддержка людей, которые оставили свой дом из-за войны (внутренне перемещенные лица) — 72,6 млрд гривен (+16,5 млрд гривен до 2025 года);

меры поддержки демографического развития — 24,5 млрд гривен;

поддержка экономики — 51,8 млрд гривен;

жилищная политика — 47 млрд гривен;

агропромышленный комплекс — 14,1 млрд гривен;

трансферты местным бюджетам — 283,9 млрд гривен;

публичные инвестиции — 111,5 млрд гривен (+14,5 млрд гривен до 2025 года).

