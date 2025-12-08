Стефанчук подписал бюджет на 2026 год

Глава парламента подписал Госбюджет на 2026 год
Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон о Госбюджете на 2026 год. Теперь его передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады в понедельник, 8 декабря.
Что предусматривает Госбюджет на 2026 год
В 2026 году запланированы доходы в размере 2,9 трлн гривен, а расходы — 4,8 трлн гривен. Разницу хотят компенсировать за счет заимствований и грантов от международных партнеров.
Документ предусматривает минимальную зарплату на уровне 8647 гривен; общий прожиточный минимум — 3209 гривен; прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 гривен; прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен.
Предусматриваются следующие расходы:
- оборона и безопасность Украины — 2,8 трлн гривен;
- ветеранская политика — 18,9 млрд гривен (+ 6,3 млрд гривен до 2025 года);
- социальная защита — 468,5 млрд гривен (+47,6 млрд гривен до 2025 года);
- образование — 278,7 млрд гривен (+79,8 млрд гривен до 2025 года);
- наука — 20,1 млрд гривен (+5,6 млрд гривен до 2025 года);
- здравоохранение — 258,6 млрд гривен (+38,8 млрд гривен до 2025 года);
- поддержка людей, которые оставили свой дом из-за войны (внутренне перемещенные лица) — 72,6 млрд гривен (+16,5 млрд гривен до 2025 года);
- меры поддержки демографического развития — 24,5 млрд гривен;
- поддержка экономики — 51,8 млрд гривен;
- жилищная политика — 47 млрд гривен;
- агропромышленный комплекс — 14,1 млрд гривен;
- трансферты местным бюджетам — 283,9 млрд гривен;
- публичные инвестиции — 111,5 млрд гривен (+14,5 млрд гривен до 2025 года).
