Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава парламента подписал Госбюджет на 2026 год

Глава парламента подписал Госбюджет на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:47
Стефанчук подписал бюджет на 2026 год
Руслан Стефанчук. Фото: прессслужба ВРУ

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон о Госбюджете на 2026 год. Теперь его передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:
картка
Карточка законопроекта на сайте Верховной Рады. Фото: скриншот

Что предусматривает Госбюджет на 2026 год

В 2026 году запланированы доходы в размере 2,9 трлн гривен, а расходы — 4,8 трлн гривен. Разницу хотят компенсировать за счет заимствований и грантов от международных партнеров.

Документ предусматривает минимальную зарплату на уровне 8647 гривен; общий прожиточный минимум — 3209 гривен; прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 гривен; прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен.

Предусматриваются следующие расходы:

  • оборона и безопасность Украины — 2,8 трлн гривен;
  • ветеранская политика — 18,9 млрд гривен (+ 6,3 млрд гривен до 2025 года);
  • социальная защита — 468,5 млрд гривен (+47,6 млрд гривен до 2025 года);
  • образование — 278,7 млрд гривен (+79,8 млрд гривен до 2025 года);
  • наука — 20,1 млрд гривен (+5,6 млрд гривен до 2025 года);
  • здравоохранение — 258,6 млрд гривен (+38,8 млрд гривен до 2025 года);
  • поддержка людей, которые оставили свой дом из-за войны (внутренне перемещенные лица) — 72,6 млрд гривен (+16,5 млрд гривен до 2025 года);
  • меры поддержки демографического развития — 24,5 млрд гривен;
  • поддержка экономики — 51,8 млрд гривен;
  • жилищная политика — 47 млрд гривен;
  • агропромышленный комплекс — 14,1 млрд гривен;
  • трансферты местным бюджетам — 283,9 млрд гривен;
  • публичные инвестиции — 111,5 млрд гривен (+14,5 млрд гривен до 2025 года).

Напомним, что недавно президент назвал, какие приоритеты прописаны в Госбюджете на 2026 год.

Также мы писали, что из бюджета Киева до сих пор не использованы десятки миллиардов гривен в этом году.

Верховная Рада госбюджет Руслан Стефанчук закон президент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации