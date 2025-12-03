Госбюджет Украины на 2026 год — Зеленский назвал приоритеты

Зеленский назвал приоритеты Госбюджета на 2026 год
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные приоритеты в Государственном бюджете нашей страны на 2026 год. По его словам, на первом месте обеспечение нашей обороны.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 3 декабря.
Госбюджет Украины на 2026 год
"Благодарен всем парламентариям, которые поддержали бюджет следующего года. Это важный сигнал устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, приоритеты бюджета очевидны:
- обеспечение нашей обороны,
- социальные программы,
- возможности восстанавливать жизнь после российских ударов.
Президент рассказал, что мы также работаем с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Он добавил, что сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет.
Напомним, 3 декабря Парламент принял Госбюджет на 2026 год. Предусматриваются доходы в размере 2,9 трлн гривен, а расходы — 4,9 трлн гривен.
Также мы писали, что норма расходов на 2026 год на одного депутата составит 2,47 млн гривен. В сумму не входят расходы на зарплату.
