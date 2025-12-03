Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал приоритеты Госбюджета на 2026 год

Зеленский назвал приоритеты Госбюджета на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:48
Госбюджет Украины на 2026 год — Зеленский назвал приоритеты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные приоритеты в Государственном бюджете нашей страны на 2026 год. По его словам, на первом месте обеспечение нашей обороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 3 декабря.

Читайте также:

Госбюджет Украины на 2026 год

"Благодарен всем парламентариям, которые поддержали бюджет следующего года. Это важный сигнал устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, приоритеты бюджета очевидны:

  • обеспечение нашей обороны,
  • социальные программы,
  • возможности восстанавливать жизнь после российских ударов.

Президент рассказал, что мы также работаем с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Он добавил, что сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет.

Держбюджет України на 2026 рік
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 3 декабря Парламент принял Госбюджет на 2026 год. Предусматриваются доходы в размере 2,9 трлн гривен, а расходы — 4,9 трлн гривен.

Также мы писали, что норма расходов на 2026 год на одного депутата составит 2,47 млн гривен. В сумму не входят расходы на зарплату.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
