Держбюджет України на 2026 рік — Зеленський назвав пріоритети

Зеленський назвав пріоритети Держбюджету на 2026 рік
Президент України Володимир Зеленський назвав головні пріоритети у Державному бюджеті нашої країни на 2026 рік. За його словами, на першому місці гарантування нашої оборони.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 3 грудня.
Держбюджет України на 2026 рік
"Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року", — наголосив Зеленський.
За його словами, пріоритети бюджету очевидні:
- гарантування нашої оборони,
- соціальні програми,
- можливості відновлювати життя після російських ударів.
Президент розповів, що ми також працюємо з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Він додав, що зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде.
Нагадаємо, 3 грудня Парламент ухвалив Держбюджет на 2026 рік. Передбачаються доходи у розмірі 2,9 трлн гривень, а видатки — 4,9 трлн гривень.
Також ми писали, що норма витрат на 2026 рік на одного депутата становитиме 2,47 млн гривень. До суми не входять витрати на зарплату.
