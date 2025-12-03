Держбюджет України на 2026 рік — Зеленський назвав пріоритети

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський назвав головні пріоритети у Державному бюджеті нашої країни на 2026 рік. За його словами, на першому місці гарантування нашої оборони.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 3 грудня.

"Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року", — наголосив Зеленський.

За його словами, пріоритети бюджету очевидні:

гарантування нашої оборони,

соціальні програми,

можливості відновлювати життя після російських ударів.

Президент розповів, що ми також працюємо з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Він додав, що зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 3 грудня Парламент ухвалив Держбюджет на 2026 рік. Передбачаються доходи у розмірі 2,9 трлн гривень, а видатки — 4,9 трлн гривень.

Також ми писали, що норма витрат на 2026 рік на одного депутата становитиме 2,47 млн гривень. До суми не входять витрати на зарплату.