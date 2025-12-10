Держбюджет на 2026 рік — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. На початку місяця його ухвалила Верховна Рада.

Відповідна інформація з'явилася у картці документа на сайті парламенту.

Закон про держбюджет на 2026 рік

У документі повідомляється, що на 2026 рік доходи бюджету закладено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень. Водночас витрати наступного року будуть рекордними — 4 трлн 781 млрд гривень. Різницю сподіваються компенсувати завдяки допомозі від міжнародних партнерів.

Водночас відомо, що з 1 січня на 30% зростуть зарплати вчителям. А мінімальна зарплата для українців становитиме 8 647 грн.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік. Мінфін розробив документ з урахуванням, що війна триватиме весь наступний рік.

Водночас Зеленський назвав пріоритети Держбюджету на наступний рік. За його словами, на першому місці гарантування нашої оборони.