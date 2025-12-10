Держбюджет на 2026 рік — Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про бюджет на 2026 рік
Президент України Володимир Зеленський 10 грудня підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. На початку місяця його ухвалила Верховна Рада.
Відповідна інформація з'явилася у картці документа на сайті парламенту.
Закон про держбюджет на 2026 рік
У документі повідомляється, що на 2026 рік доходи бюджету закладено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень. Водночас витрати наступного року будуть рекордними — 4 трлн 781 млрд гривень. Різницю сподіваються компенсувати завдяки допомозі від міжнародних партнерів.
Водночас відомо, що з 1 січня на 30% зростуть зарплати вчителям. А мінімальна зарплата для українців становитиме 8 647 грн.
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік. Мінфін розробив документ з урахуванням, що війна триватиме весь наступний рік.
Водночас Зеленський назвав пріоритети Держбюджету на наступний рік. За його словами, на першому місці гарантування нашої оборони.
