Зеленский подытожил атаку РФ на энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил последствия атаки России на энергетику Украины. Глава государства рассказал, какая сейчас ситуация с восстановлением электроснабжения украинцам.

Об этом украинский лидер рассказал в своем вечернем видеообращении в пятницу, 10 октября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о ситуации с отключениями света после атаки РФ

Глава государства отметил, что сегодня весь день продолжается восстановление после российского удара. По данным Зеленского, снова со светом уже более 725 тысяч украинских семей.

"Сейчас уже возобновили поставки электричества для более чем 725 тысяч семей. Киев, Киевщина, Днепровщина, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация на Сумщине, также Харьковщина, Херсонщина, Донетчина — из-за ситуации с безопасностью ремонты затруднены",— проинформировал президент.

В то же время он подчеркнул, что в течение дня были новые атаки дронов, обстрелы, были новые воздушные тревоги.

По словам президента, еще продолжается работа и в Киеве. Где это нужно, энергетики ввели графики по электричеству.

Зеленский о восстановлении водоснабжения после атаки РФ

"Киев и Кировоградская область — в течение дня работали, чтобы восстановить поставки воды", — отметил Зеленский.

По его информации, в Киеве почти восстановлено водоснабжение, на Кировоградщине продолжается запуск насосов и наполнение сети.

"Задача для всех наших областей — подготовить достаточное резервное питание для водоканалов. В части громад это уже реализовано. И должно быть и там, где сейчас мы видим соответствующую проблематику. Из-за сегодняшнего удара есть пострадавшие, в частности в Киеве и в областях. На объектах энергетики. Всем оказывается помощь. В Запорожье россияне, к сожалению, убили ребенка — семь лет было мальчику. Мои соболезнования", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что Зеленский ответил, каким будет ответ Украины на массированный удар России по энергосистеме Украины.

Также мы информировали, что Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию в энергосистеме Украины после российского обстрела.