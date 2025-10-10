Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подытожил последствия удара РФ по энергетике

Зеленский подытожил последствия удара РФ по энергетике

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 21:11
Зеленский подытожил атаку РФ на энергетику
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил последствия атаки России на энергетику Украины. Глава государства рассказал, какая сейчас ситуация с восстановлением электроснабжения украинцам.

Об этом украинский лидер рассказал в своем вечернем видеообращении в пятницу, 10 октября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о ситуации с отключениями света после атаки РФ

Глава государства отметил, что сегодня весь день продолжается восстановление после российского удара. По данным Зеленского, снова со светом уже более 725 тысяч украинских семей.

"Сейчас уже возобновили поставки электричества для более чем 725 тысяч семей. Киев, Киевщина, Днепровщина, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация на Сумщине, также Харьковщина, Херсонщина, Донетчина — из-за ситуации с безопасностью ремонты затруднены",— проинформировал президент.

В то же время он подчеркнул, что в течение дня были новые атаки дронов, обстрелы, были новые воздушные тревоги.

По словам президента, еще продолжается работа и в Киеве. Где это нужно, энергетики ввели графики по электричеству.

Зеленский о восстановлении водоснабжения после атаки РФ

"Киев и Кировоградская область — в течение дня работали, чтобы восстановить поставки воды", — отметил Зеленский.

По его информации, в Киеве почти восстановлено водоснабжение, на Кировоградщине продолжается запуск насосов и наполнение сети.

"Задача для всех наших областей — подготовить достаточное резервное питание для водоканалов. В части громад это уже реализовано. И должно быть и там, где сейчас мы видим соответствующую проблематику. Из-за сегодняшнего удара есть пострадавшие, в частности в Киеве и в областях. На объектах энергетики. Всем оказывается помощь. В Запорожье россияне, к сожалению, убили ребенка — семь лет было мальчику. Мои соболезнования", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что Зеленский ответил, каким будет ответ Украины на массированный удар России по энергосистеме Украины.

Также мы информировали, что Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию в энергосистеме Украины после российского обстрела.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине энергетика отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации