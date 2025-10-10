Зеленский о возможном блэкауте в России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна отвечать на массированные удары России по энергетике. Глава государства отметил, что Украина знает, что делать дальше.

Об этом украинский лидер сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября.

"Наша задача после ударов — отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, — защищать себя", — сказал украинский лидер в ответ на вопрос.

Кроме того, Зеленский отметил, что враг накапливал средства поражения и ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности авиации.

"Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать", — сказал президент.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские захватчики нанесли удар по энергосистеме Украины.

Мэр Харькова Терехов назвал ключевую цель ударов РФ по украинской энергетической системе.