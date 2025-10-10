Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил на вопрос о возможном блэкауте в Москве

Зеленский ответил на вопрос о возможном блэкауте в Москве

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 21:05
Зеленский о возможном блэкауте в России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна отвечать на массированные удары России по энергетике. Глава государства отметил, что Украина знает, что делать дальше.

Об этом украинский лидер сказал во время брифинга в пятницу, 10 октября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский ответил, будет ли блэкаут в Москве

Сегодня, 10 октября, во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, ожидать ли блэкаут в Москве.

"Наша задача после ударов — отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, — защищать себя", — сказал украинский лидер в ответ на вопрос.

Кроме того, Зеленский отметил, что враг накапливал средства поражения и ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности авиации.

"Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать", — сказал президент.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские захватчики нанесли удар по энергосистеме Украины.

Мэр Харькова Терехов назвал ключевую цель ударов РФ по украинской энергетической системе.

Владимир Зеленский обстрелы энергетика Россия отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации