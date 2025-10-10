Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів на питання про можливий блекаут у Москві

Зеленський відповів на питання про можливий блекаут у Москві

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 21:05
Зеленський про можливість блекауту у Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповідати на масовані удари Росії по енергетиці. Глава держави зазначив, що Україна знає, що робити далі.

Про це український лідер сказав під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Зеленський відповів, чи буде блекаут у Москві

Сьогодні, 10 жовтня, під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи очікувати блекаут у Москві.

"Наше завдання після ударів — відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, — захищати себе", — сказав український лідер у відповідь на питання.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський обстріли енергетика Росія відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
