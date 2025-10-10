Зеленський про можливість блекауту у Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповідати на масовані удари Росії по енергетиці. Глава держави зазначив, що Україна знає, що робити далі.

Про це український лідер сказав під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

"Наше завдання після ударів — відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, — захищати себе", — сказав український лідер у відповідь на питання.

